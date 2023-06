Tutti gli appuntamenti culturali del fine settimana a Città di Castello

Tutti gli appuntamenti culturali di questo fine settimana: Città di Castello impegnata tra mostre fotografiche e di pittura e l’ inaugurazione del nuovo percorso espositivo al Museo Malakos. Continua la personale di Bruno Zieger e l’esposizione litografica di Eduardo Relero. Inizia anche “Estate in Città”

Un evento a sera per una città viva e accogliente: presentato il cartellone di “Estate in Città” 2023 nel segno degli appuntamenti con musica, spettacoli, cultura, arte e sport sempre consultabili online in tempo reale. Si comincia giovedì 15 giugno con la “Notte dello Sport: metterà in vetrina le associazioni sportive del territorio, con aree dimostrative e spazi informativi per calcio, basket, atletica leggera, pallavolo, ginnastica, judo, rugby, nuoto, canoa, tiro con la balestra. Una serata interamente dedicata a una delle grandi passioni dei tifernati, che praticano tutto l’anno oltre 40 discipline con circa 15 mila amatori e agonisti. In contemporanea, sempre giovedì 15 giugno alle ore 21.30 Palazzo del Podestà presenta “Tandem mostre fotografiche in città”: a cura del Centro Fotografico Tifernate, apriranno la rassegna, giovedì 22 giugno, Stefano Rossi e Francesca Meocci, con la mostra dal titolo “Fragile”. La mostra resta aperta fino a domenica 18 giugno con il seguente orario: Giovedì 21-23, Venerdì 18-20 e 21-23, Sabato 10-13, 18-20 e 21-23, Domenica 10-13 e 18-20.

Venerdì 16 giugno alle ore 21 in Pinacoteca Comunale ci sarà un’altra mostra fotografica dal titolo: “Chi sono gli Extraordinari?”. L’´evento si terrà presso gli splendidi giardini della Pinacoteca, ci saranno immagini suggestive, poesie ricche di emozioni e stimoli sulla bellezza delle nostre genti. I protagonisti sono infatti 5 autorevoli figure del nostro territorio che, per il loro essere “visionari, sognatori, unici, fedeli e caparbi“ hanno offerto lo stimolo ad essere ritratte dapprima dallo scatto penetrante di Mark David, e poi narrate in versi da Sabrina Fodaroni, in un linguaggio ricco di significato e passione. Avremo modo di scoprire durante la serata inaugurale la loro storia, e il perché del loro essere “Extraordinari”, attraverso le interviste di Massimo Zangarelli. La conduzione dell’evento sarà a cura di Silvia Epi, sotto la sapiente regia dei Tifernauti.

Sabato 17 giugno alle ore 17 ci sarà l’inaugurazione del nuovo percorso espositivo al Museo Malakos: una nuova esposizione e una nuova veste per il Museo Malakos. Si terrà una grande festa ad ingresso libero alle ore 17:00, con taglio del nastro e visita al museo. A seguire laboratori a cura di Malakos (Gioielli di carta, bombe di semi, bolle di sapone, pazza chimica e con Poliedro Cultura Laboratori al Centro delle Tradizioni Popolari). Inoltre ci sarà uno spettacolo a cura di Castello Danza , giochi in legno con Associazione Ludica Peter Pan, Aboca Museum corner, letture ad alta voce con LaAV, esplorazioni nel parco con Una raganella in viaggio, yoga nel parco con la Dott.ssa Paola Gallini, musica d’autore con Giacomo di Carlo, mostra d’arte nelle sale del museo, artigianato locale, Punto Bookcrossing, Baby area, corner creativo con disegni, letture e segnalibri.

Sabato 17 giugno alle ore 18.00 in Pinacoteca nell’Ala Nuova, inaugurazione della mostra di Luca Alinari “Armonie”, aperta negli orari del museo.

Domenica 18 giugno invece presso Piazza delle Oche alle ore 21 ci sarà il primo appuntamento con “Teatro sotto le stelle” con la compagnia “Panni Stesi”, che mette in scena lo spettacolo: “Più poveri de cosè… sè more!!!”.

Inoltre continua presso la Tipografia Grifani-Donati 1799 l’esposizione delle litografie dell’artista Eduardo Relero, artista argentino che vive in Europa. Le sue opere, concepite per l’interazione con il pubblico, negli ultimi anni hanno fatto il giro del mondo: da New York a Roma, dal Messico a Tokyo. Durante la sua permanenza presso la Tipografia Grifani Donati, ha approfondito una propria ricerca personale che lo ha portato a sperimentare sulla pietra litografica, attraverso una produzione seriale che traspone le sue opere dalla strada alla carta di puro cotone, rendendole pezzi unici che per la prima volta il visitatore può scegliere, acquistare e portare con sé a casa fino al 9 luglio.

La valle di Signorelli: speciale “Signorelli cittadino tifernate” e concerto del gruppo “Lemon Tree Vocal Band”. Inoltre continua ad essere visitabile la mostra “Signorelli tra le carte d’archivio e i manoscritti tifernati”.

Sabato 17 giugno alle ore 22.30 presso l’Oratorio di San Crescentino a Morra si terrà il concerto del gruppo vocale “Lemon Tree Vocal Band”, con Direttore Maurizio Poesini, e al pianoforte Anna Mazzoni. Domenica 18 giugno ore 15.30 alla Pinacoteca Comunale di Città di Castello si terrà “Signorelli Cittadino Tifernate”, previste visite guidate al nuovo percorso espositivo con particolare attenzione alle opere di Luca Signorelli. Per partecipare è necessaria la prenotazione: PoliedroCultura tel. 0758554202 / 0758520656 email cultura@ilpoliedro.org.

Inoltre, continua ad essere aperta e visitabile prorogata fino al 30 luglio la mostra “Signorelli tra le Carte d’Archivio e i manoscritti tifernati” realizzata in collaborazione con l’Archivio diocesano e la Biblioteca “Storti-Guerri” della Diocesi di Città di Castello.