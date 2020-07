“ L’arte d’estate”: è questo il titolo della serie di visite guidate all’interno d i Santa Croce che si svolgeranno in tutte le domeniche di agosto alla scoperta delle opere custodite nel museo. Vista la numerosa partecipazione degli ultimi anni alle varie iniziative che il Museo ha offerto, grazie anche alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e Sistema Museo, sarà possibile vivere momenti di approfondimento in uno dei luoghi più prestigiosi della città. Gli eventi si svolgeranno il 2, il 9, il 16, il 23 e il 30 agosto a partire dalle ore 18.30.

Si comincia domenica 2 agosto con la Deposizione dalla Croce di Luca Signorelli. Il 9 sarà la volta della Madonna con il Bambino, di Nicolò Circignani detto Il Pomarancio. Domenica 16 l’appuntamento sarà con i bronzetti di Monte Acuto e con l’intera sezione archeologica che il museo ospita. Il 23 si continua con la Statua di San Rocco di Romano Alberti detto Il Nero. Infine, domenica 30, saranno al centro delle visite le opere presenti negli altari laterali di Santa Croce.

In ottemperanza alle misure dovute all’emergenza Covid-19, i partecipanti alle visite saranno contingentati in un massimo di 8/10 persone a gruppo, con obbligo della mascherina ed il mantenimento di distanziamento fra persone. E’ consigliabile la prenotazione al numero 075 9420147 o all’indirizzo mail umbertide@sistemamuseo.it

Il costo del biglietto è gratuito per i residenti e per i bambini fino ai 6 anni. Questi gli altri costi: intero (7 euro), ridotto per gruppi (5 euro), ridotto per ragazzi dai 6 ai 14 anni (2 euro).

Inoltre, fino al 23 agosto il Museo di Santa Croce ospita la mostra personale di Andrea Ciotti “Il mare visto dalla Luna”. Tema dell ‘esposizione è il mare, in una serie di quattordici lavori fatti tra il 2019 e il 2020. Al centro delle opere l’artista ha cercato di ricreare il movimento del mare, che si sposa con il cielo attraverso il gesto pittorico. La fluidità, la forza delle onde, il disperdersi della schiuma sono stati accompagnati nella loro elaborazione dal suono del mare che veniva riprodotto durante l’elaborazione delle opere. Forti contasti cromatici caratterizzano i dipinti, come ad enfatizzare l’attività marina, le increspature e lo spumeggiare delle onde.

Il Museo di Santa Croce, che ha ripreso la propria attività nel mese di giugno, è aperto nei seguenti giorni e orari: venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.30.