Truffa nella vendita di mobili: un 47enne denunciato dalla Polizia di Stato

Truffa nella vendita – La Polizia di Stato ha denunciato un uomo di 47 anni per truffa in seguito alla vendita di alcuni mobili. L’uomo, legale rappresentante di una ditta, aveva stipulato un contratto per la vendita di un set di arredo e aveva ricevuto un pagamento di 2551 euro sul suo conto corrente.

Dopo aver concordato la data di consegna, che non è mai stata effettuata, l’uomo ha inizialmente rassicurato l’acquirente e poi è diventato irreperibile. A quel punto, l’acquirente ha capito di essere stato truffato e si è recato presso il Commissariato di P.S. di Città di Castello per sporgere querela.

Gli agenti della Polizia di Stato, dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie, hanno deferito l’uomo all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa. Questo episodio sottolinea l’importanza di utilizzare canali di vendita e acquisto ufficiali e di evitare di entrare in contatto con venditori o acquirenti sconosciuti e non autorizzati.

La Polizia di Stato invita i cittadini a fare attenzione a tali episodi spiacevoli e a prendere le dovute precauzioni per prevenirli. Ricorda che è sempre meglio affidarsi a canali di vendita e acquisto ufficiali e diffidare di venditori o acquirenti non conosciuti e non autorizzati.