Tre nuove campionesse umbre emergono nel ciclismo: Altea, Grillo e Bolletta

Il 23 giugno 2024, a Cerbara, si è svolta una giornata di ciclismo che ha visto l’ascesa di tre nuove campionesse regionali. Durante il 30° Trofeo Alta Valle del Tevere, Margherita Altea del Team Fabiana Luperini-San Miniato, Giulia Grillo dell’UC Città di Castello e Aurora Bolletta del Foligno Cycling Team hanno conquistato i titoli nelle categorie Donne Allieve e Donne Esordienti 2° e 1° anno, emergendo come figure di spicco nel panorama del ciclismo femminile giovanile umbro.

Le tre atlete, ora detentrici della maglia speciale adornata con le immagini del grifo e del dragone, si sono distinte in gare che, come previsto data la conformazione altimetrica del percorso, si sono concluse con le classiche volate di gruppo. Margherita Altea, in particolare, ha gestito con maestria la sua prova, svoltasi su una distanza di 60 km, puntando principalmente al titolo regionale. Il suo 21° posto in classifica generale è stato sufficiente per raggiungere un traguardo che le sfuggiva dalla stagione 2021.

La competizione tra le Esordienti, invece, si è svolta su una distanza di 30 km e ha visto una dinamica di gara più intensa. Giulia Grillo e Aurora Bolletta hanno dimostrato una reattività superiore rispetto alle altre concorrenti regionali, pur mancando di poco la top 10 di categoria. A livello nazionale, la SC Cesano Maderno della Lombardia ha ottenuto un notevole successo, conquistando tutti i premi disponibili con Giulia Costa-Staricco (Allieve), Giulia Lombardi (Esordienti 2° anno) e Nicole Bracco (Esordienti 1° anno).

L’UC Città di Castello, presieduta da Patrizio Braganti, ha ottenuto un bilancio organizzativo molto positivo, con 150 partecipanti totali. Questo numero include anche gli Esordienti maschi, che hanno inaugurato il programma della manifestazione con le vittorie di Gabriele Leo (Cambike) e Lorenzo Lodovisi (UC Città di Castello). Il Trofeo Alta Valle del Tevere, alla sua 30° edizione, ha confermato la sua vitalità, rafforzata negli ultimi anni anche dall’inclusione della gara, unica tappa in Umbria, nel calendario del Trofeo Rosa, circuito di riferimento per il ciclismo giovanile femminile. I complimenti al team biancorosso sono arrivati direttamente sul posto anche da Monia Falcinelli e Andrea Pastorelli, responsabili della Commissione Femminile del CR Umbria, intervenuti per premiare le tre nuove regine del pedale regionale.