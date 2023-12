Toghe d’oro: 50 anni di professione forense. Riconoscimenti ufficiali dell’ordine degli Avvocati di Perugia ai legali tifernati

Toghe d’oro: 50 anni di professione forense. Riconoscimenti ufficiali dell’ordine degli Avvocati di Perugia ai legali tifernati, Giovanni Zaganelli e Fabio Nisi: le congratulazioni del sindaco Luca Secondi e della giunta. “Il prestigioso traguardo raggiunto dagli avvocati tifernati, Giovanni Zaganelli e Fabio Nisi, è il giusto riconoscimento per i 50 anni di attività contraddistinti da numerosi successi in ambito lavorativo e poi nella comunità locale e regionale anche in diversi ambiti, da quello istituzionale, associativo, culturale, artistico ed economico.

Un orgoglio per la nostra comunità che spesso li ha individuati e li individua come punti di riferimento, in particolare in occasioni celebrative della storia e delle tradizioni, di cui loro stessi ne hanno rivendicato sempre la fira appartenenza”, hanno concluso Secondi e gli assessori comunali. Anche il presidente del consiglio comunale, Luciano Bacchetta ha espresso le più sentite felicitazioni per i riconoscimenti assegnati dall’Ordine degli Avvocati di Perugia, a Giovanni Zaganelli Fabio Nisi. Alla cerimonia di consegna delle targhe a Perugia ha partecipato l’assessore alla Cultura, Michela Botteghi, “collega” degli avvocati insigniti.

La meravigliosa cornice del Complesso Museale di San Pietro in Borgo XX Giugno, ha ospitato quest’anno la cerimonia delle Toghe d’oro 2023, che sono state assegnate agli Avv.ti Siro Centofanti, Fabio Nisi e Giovanni Zaganelli, per i loro 50 anni di professione forense.

Quest’anno l’Ordine degli Avvocati di Perugia ha voluto celebrare anche i Colleghi che hanno raggiunto l’ulteriore traguardo dei 60 anni e oltre di professione forense, Avv.ti Giovambattista Calvieri, Antonello Bagianti, Giancarlo Zuccaccia, Rodolfo Valdina, Luciano Trombettoni e Giovanni Tarantini.

E’ stato assegnato alla Collega Elena Manna il premio E. Martinelli quale migliore candidata all’esame di Avvocato della sessione 2022.

Non è mancato un momento per un ricordo ad alcuni Colleghi che ci hanno lasciato.

Una serata che ormai da anni costituisce un momento di riflessione sui valori della professione forense, tracciando una sorta di filo rosso che unisce epoche, stili e metodi diversi, tutti accomunati, però, dal senso profondo di appartenenza all’Avvocatura.