Test rapidi alla Croce Rossa di Città di Castello, grande richiesta da parte dei cittadini

Fino al 30 aprile proseguirà la campagna di screening sierologico promossa dal comune di Città di Castello in collaborazione con il Centro Operativo Regionale della Regione Umbria che ha messo a disposizione test sierologici rapidi per la rilevazione degli anticorpi di classe IgG ed IgM anti SARS-CoV-2 da destinare alla popolazione.

“La richiesta è stata superiore ad ogni aspettativa. I cittadino vogliono controllarsi e sanno quanto è importante la prevenzione del contagio. Per questo stiamo potenziando la campagna prolungando gli orari delle sedute e le equipes” dichiara l’assessore alle Politiche sociali del comune di Città di Castello Luciana Bassini, ricordando che alla campagna “si accede solo per prenotazione al numero 075/9002686”.

“Se questo tracciamento di massa, alla vigilia dellwe riaperture, è stato possibile, è grazie ad una collaborazione su più fronti: Francesco Serafini in quando presidente di Croce Rossa, che fornisce la base logistica e il supporto tecnico, i medici che volontariamente eseguono il test, il colonnello medico della Croce Rossa Gabrio Spapperi, Giancarlo Martinelli e Franco Biagioni. Francesco Nocchi, responsabile del Centro Operativo comunale, che coordina la campagna, i Servizi informativi e telematici del comune per la gestione delle procedure digitali.

Il test sierologico impiegato è rapido con pungidito eseguito da personale qualificato presso la sede della Croce Rossa Italiana, Comitato in via Angelini, Cittadella dell’Emergenza. Il test individua i soggetti che sono entrati in contatto con il virus Covid-19 avendo la capacità di rilevare gli anticorpi lgM e lgG prodotti dal sistema immunitario in risposta al virus Covid-19. I test sono di tipo autodiagnostico Rapido con tempo di refertazione veloce (15-20 minuti). L’esito sarà comunicato al soggetto con sms e sarà trattato da Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Città di Castello, dal Comune di Città di Castello, dal Medico Competente e dalla USL Umbria 1 per ogni adempimento di tracciamento del contagio, secondo il sistema sanitario regionale.

“Questo screenong ci aiuterà a contenere il virus e a stabilizzare il regime di nuove aperture allo studio di Governo e Regioni. Collaborare è importante sia nel rispetto delle regole di distanziamento sociale e mascherina sia nell’adesione a campagne che individuano il contagio e lo isolano, specialmente in questa settimana di ripresa dell’attività scolastica”.