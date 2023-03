Terremoto sposta sommità campanile di Pierantonio, frazione Umbertide

Ha letteralmente fatto spostare la sommità del campanile della piazza di Pierantonio, una frazione di Umbertide, il terremoto che ha colpito l’alta Umbria. La struttura è danneggiata e presenta una evidente frattura su uno dei lati. Il campanile dà sulla strada che attraversa la frazione. I tecnici hanno subito compiuto un sopraluogo decidendo la chiusura della via. Il traffico sarà quindi deviato. Il timore è infatti che un’eventuale altra scossa possa ulteriormente danneggiarlo provocando la caduta di alcune parti.

Sono state una sessantina le persone che hanno passato la notte fuori dalle loro abitazioni. Queste ultime sono stati alloggiati presso le palestre di Umbertide, Pierantonio e Sant’Orfeto, allestite dalla protezione civile. Ospitate anche le persone provenienti da Pian d’Assino, altri 70 a Sant’Orfeto. La notte è trascorsa in maniera tranquilla senza ulteriori scosse. Il direttore di Umbria Journal, Marcello Migliosi si è recato sul posto, fornendo il materiale video fotografico.

“L’assistenza che abbiamo ricevuto è stata ottima – sottolineano dopo la notte nelle palestre -, c’erano brandine e coperte”. A portare la colazione è stata poi direttamente la vicesindaco Annalisa Mierla -.

Proseguono intanto le verifiche dei vigili del fuoco, protezione civile e tecnici comunali per fare un quadro dei danni. Oggi intanto resteranno precauzionalmente chiuse le scuole a Umbertide e in gran parte dei comuni della provincia di Perugia, compreso il capoluogo.

In mattinata sono partiti i controlli a tappeto per verificare la situazione delle strutture pubbliche e delle abitazioni private. Qualche preoccupazione c’è per le lesioni riscontrate alla scuola media di Pierantonio. La presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, si è recata stamani a Umbertide per verificare la situazione dopo il terremoto di ieri. Ha partecipato a una riunione in comune per poi compiere una verifica sul territorio. Nel frattempo l’assessore regionale alla Protezione civile Enrico Melasecche ha presieduto una prima riunione al centro operativo che ha sede a Foligno.

“Bisogna capire – ha detto Melasecche – quanti hanno bisogno di un posto letto perché hanno lasciato le case per paura e quanti saranno invece costretti a lasciarle per i danni del sisma”.

“La situazione al momento è sotto controllo”: lo ha detto la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei dopo una riunione presso la sede della protezione civile a Umbertide. Si è quindi recata alla palestra di Pierantonio dove ha incontrato alcune delle persone che hanno deciso di passare la notte fuori dalle loro case.

“In particolare gli anziani – ha detto Tesei – hanno bisogno di una parola di conforto e di essere rassicurati”. La presidente ha annunciato di avere già fatto un punto con la Protezione civile nazionale e di essere stata chiamata dal ministro Matteo Salvini che si è informato della situazione. Tesei è stata contattata anche dal presidente della Lombardia Attilio Fontana il quale si “è messo a disposizione per ogni necessità”.

“Speriamo di non averne bisogno – ha detto la governatrice – anche perché la nostra macchina dei soccorsi è attiva e sta funzionando”. “Già ieri sera – ha quindi ricordato la presidente – ho diretto dal centro regionale di Protezione civile i primi interventi che hanno assicurato la possibilità di avere un letto e un posto sicuro anche a chi semplicemente per paura non voleva trascorrere la notte in casa. La Protezione civile regionale e comunale è stata molto efficace e veloce”.