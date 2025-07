Terre in Festival 2025 anima l’estate nella Valtiberina

Il legame tra Laboratori Permanenti e il territorio della Valtiberina Toscana, ritorna con Terre in Festival, una rassegna teatrale diffusa che animerà borghi, piazze e luoghi simbolo dal 31 luglio al 4 settembre 2025. Un’occasione unica per vivere esperienze artistiche intense, tra grandi interpreti, giovani talenti e nuove visioni sceniche.

Il Festival si conferma un progetto culturale in continua crescita, capace di intrecciare tradizione, innovazione e sperimentazione, coinvolgendo i comuni di: Sansepolcro, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Caprese Michelangelo, Sestino, Badia Tedalda e Anghiari, consolidando un prezioso lavoro di rete che valorizza la cultura e l’identità.

MANIFESTO CON PROGRAMMA

Tra le proposte di quest’anno: prime nazionali, tre residenze artistiche, un laboratorio di alta formazione per giovani attori professionisti, un laboratorio creativo gratuito per tutti, numerose compagnie da tutta Italia con spettacoli coinvolgenti e accessibili, pensati per pubblici di tutte le età.

Come sottolinea la Direttrice Artistica – Caterina Casini –, il festival «si posa sul territorio e attua congiunzioni ideali tra artisti, pubblico e natura, ospitando nomi di rilievo accanto a giovani emergenti. Offriamo esperienze immersive, percorsi formativi, coproduzioni e spettacoli che reinterpretano i classici in chiave contemporanea».

Un ringraziamento per il sostegno alla Regione Toscana e alla Fondazione CR Firenze, che hanno rinnovato il proprio contributo per la promozione culturale. «Sostenere Laboratori Permanenti significa investire in una delle esperienze più significative di sperimentazione artistica del territorio», ha dichiarato Andrea Sassi, membro del Comitato di Indirizzo della Fondazione.

Non manca l’attenzione alla sostenibilità, l’iniziativa utilizza bassi consumi energetici, luci LED, ed è integrato da escursioni e passeggiate per scoprire il paesaggio e la storia locale, in collaborazione con il Circolo degli Esploratori di Sansepolcro. “In giro per Terre in Festival“, giunto al secondo anno, unisce turismo e spettacolo, favorendo la conoscenza del territorio attraverso il linguaggio del teatro.