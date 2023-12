Tanti tifernati per la prima videoproiezione sulla torre civica dell’affresco perduto di Luca Signorelli

La storia di Città di Castello piace e coinvolge, interessa e raduna tifernati di tutte le età, come ieri sera, quando la torre civica è stata abbracciata dalle tante persone che si sono date appuntamento in piazza Gabriotti per la videoproiezione sulla facciata del monumento dell’“affresco perduto” di Luca Signorelli, curata da Fabio Galeotti e Lorenzo Fiorucci. Tra una passeggiata in famiglia e un incontro con amici e parenti sotto le luminarie natalizie del centro storico, sono stati davvero numerosi coloro che si sono messi in fila per rispondere all’invito dell’amministrazione comunale a riscoprire un passato affascinante e suggestivo, nel quale i maestri dell’arte lasciavano in città le testimonianze indelebili del proprio talento.

Sulla facciata della torre civica, tra l’ammirazione e la curiosità di tutti i presenti, hanno ripreso forma e colore le immagini della Vergine con il Bambino e Santi, il primo affresco realizzato a Città di Castello dal Signorelli nel 1474, danneggiato dal terremoto del 1789 e poi rovinato dall’incuria. Una riproduzione fedele, accompagnata da un sottofondo musicale evocativo, che ha dato l’impressione al pubblico di rivivere in sequenza la creazione pittorica dell’opera e ha stupito per la bellezza della scena raffigurata dalla giovane, ma già magnifica, mano dell’artista cortonese.

“A conclusione dell’Anno Signorelliano abbiamo voluto rendere omaggio a uno dei più grandi artisti del nostro Paese tramite la riproduzione di un’opera che è stata importante nella storia di Città di Castello, con l’idea di farla conoscere ai nostri concittadini e di legarla, attraverso una modalità visiva moderna e tecnologica, a quel filo conduttore unico e ricco di testimonianze che unisce nel nostro territorio Rinascimento e contemporaneità”, hanno sottolineato il sindaco Luca Secondi e l’assessore alla Cultura Michela Botteghi, salutando i presenti nel corso della presentazione dell’iniziativa che ha preceduto la videoproiezione. Sindaco e assessore hanno osservato come “Città di Castello, con le iniziative promosse per il cinquecentenario della morte di Signorelli, abbia dimostrato come la cultura possa essere uno dei canali privilegiati di collaborazione istituzionale tra i comuni della vallata umbra e toscana e sia capace di rafforzare e far crescere tutto il territorio”.

Accanto agli amministratori si sono avvicendati i curatori dell’iniziativa, Galeotti e Fiorucci, che hanno evidenziato la soddisfazione per essere riusciti, con una importante ricerca storica, a “rivestire di nuovo la facciata della torre civica con l’affresco del Signorelli che la impreziosiva, un’Epifania pittorica, una magia, che accompagnerà le passeggiate dei tifernati, riportandoli idealmente indietro nel tempo agli anni in cui chiunque poteva ammirare questa bellissima opera”. A completare la presentazione dell’evento è stata la storica Silvia Palazzi, della Biblioteca Carducci, che ha fatto scoprire e dettagliato particolari e aneddoti sull’opera e sul passato della città che hanno incuriosito e coinvolto il pubblico.

L’affresco perduto di Luca Signorelli impreziosirà la faccia della torre civica tutte le sere fino a venerdì 5 gennaio, per un ritorno al passato piacevole al quale saranno invitati tutti coloro che visiteranno il centro storico e vivranno gli eventi in programma nel periodo delle festività nell’ambito del cartellone di “Natale in città”.

Chi vorrà avrà anche l’opportunità di accompagnare la visione della proiezione alla visita del monumento, che sarà ancora a disposizione di tifernati e turisti con le visite straordinarie di domenica 31 dicembre e lunedì 1 gennaio 2024, dalle 14.30 alle 16.00. Per l’ingresso sarà necessaria la prenotazione, telefonando al numero 075.8554202, dal martedì alla domenica, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica cultura@ilpoliedro.org.