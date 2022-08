Search for: Search Button

Tamponamento sulla E45, intervento della Polstrada di Città di Castello

Il controesodo di questo fine settimana ha visto un aumento dei flussi di traffico sulle strade extraurbane principali della provincia, senza però registrare particolari criticità.

Un episodio, che ha caratterizzato il pomeriggio di ieri, si è verificato verso le ore 13 sulla E45, poco prima di San Giustino, carreggiata sud, dove un veicolo rimasto in panne a causa del danneggiamento di un cerchio con conseguente sgonfiamento dello pneumatico, è stato violentemente tamponato da un altro mezzo che stava sopraggiungendo e che, in seguito allo scontro, si è ribaltato sulla carreggiata. L’incidente è stato rilevato da personale del Distaccamento Polizia Stradale di Città di Castello, prontamente intervenuto sul posto.

La violenta collisione tra le due auto non ha avuto conseguenze gravi per le persone coinvolte in quanto, gli occupanti del veicolo rimasto in panne – marito e moglie con due figli piccoli – resisi conto di trovarsi in una situazione pericolosa, hanno chiesto aiuto alla Polizia StradalePolizia stradaleLa Polizia stradale, detta anche Polstrada o Stradale, è una specialità della Polizia di Stato italiana con il compito di svolgere prevalentemente attività circa la viabilità. di Perugia. L’operatore della sala operativa, grazie all’esperienza maturata nel corso degli anni, si è subito preoccupato di mettere in sicurezza tutti gli occupanti del mezzo, invitandoli ad allontanarsi dallo stesso e a portarsi oltre il guardrail, in attesa che sul posto giungesse la pattuglia per il soccorso.

Dopo pochi attimi, infatti, è sopraggiunto un veicolo che è andato ad impattare contro l’auto in avaria. A seguito dello scontro, il conducente ha riportato alcune lesioni ed è stato trasportato in ospedale dagli operatori del 118.

Sul posto, oltre agli operatori della Polizia Stradale, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e il personale di ANAS per il ripristino della circolazione stradale.