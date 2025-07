Suoni Controvento, l’Umbria apre all’arte e al pensiero

Tra musica, natura e dialoghi parte il festival estivo

Con una suggestiva performance di Simone Gubbiotti al Tempietto sul Clitunno, ha preso il via l’edizione 2025 di Suoni Controvento, il festival estivo umbro dedicato alle arti performative, che per la prima settimana propone un articolato programma tra concerti, incontri tematici, passeggiate naturalistiche e riflessioni culturali. L’evento, promosso da un’ampia rete istituzionale e associativa, si distingue per la capacità di unire paesaggi, suoni, idee e movimento in un contesto di forte coinvolgimento collettivo.

Il primo appuntamento di rilievo è previsto per martedì 15 luglio, alle ore 17, al Teatro Cucinelli di Solomeo, con il panel Come ricostruire un’economia sociale. L’incontro apre il ciclo “Ripartiamo dai Territori”, una serie di quattro panel promossi in sinergia con Rai Umbria, Tgr Umbria e Rai Pubblica Utilità. Il confronto si concentra sulla possibilità di riformulare l’economia in chiave cooperativa, solidale e sostenibile, ispirandosi a un modello capace di generare coesione e innovazione sociale.

All’incontro interverranno rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, fra cui la Maison Cucinelli, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, il primo cittadino di Corciano Lorenzo Pierotti, insieme agli assessori regionali Tommaso Bori (Cultura) e Simona Meloni (Turismo e Sport). Il dibattito sarà moderato da Claudia Mazzola, presidente di Rai Com, e vedrà tra i protagonisti figure di spicco del mondo economico e accademico: Davide Rondoni, poeta e presidente del comitato per gli 800 anni della morte di San Francesco; Veronica De Romanis, economista della Luiss e Stanford; Francesco Profumo, già ministro e oggi presidente di Isybank; Lucrezia Reichlin, docente alla London Business School e collaboratrice di Bruegel; Ernesto Fürstenberg Fassio, presidente di Banca Ifis.

Durante il panel verrà illustrato il documento denominato Carta per una nuova economia, un protocollo volto a tracciare i fondamenti per una società più equa e inclusiva, nella quale crescita e solidarietà non siano in contrapposizione, ma strumenti integrati di progresso civile.

Sabato 19 luglio l’attenzione si sposterà sul patrimonio naturale dell’Umbria, con la “Scoperta notturna” lungo le Serre di Burano, nel territorio di Gubbio, al confine tra Umbria e Marche. L’area, classificata come sito di importanza comunitaria (Sic) e zona di protezione speciale (Zps), ospita una biodiversità unica nel suo genere. L’itinerario, che si sviluppa al tramonto, attraversa altipiani punteggiati dalla Calluna vulgaris, comunemente nota come erica selvatica, specie rara che in questa zona trova una delle sue ultime presenze meridionali in Italia.

Accompagnati da guide esperte e dotati di torce, i partecipanti saranno condotti tra i suoni del bosco, ascoltando racconti, aneddoti e spiegazioni a cura dell’Associazione Astronomica Umbra. L’escursione sarà anche un’opportunità per osservare il cielo estivo e perdersi nella narrazione di miti e costellazioni, in un’esperienza che fonde scienza, natura e immaginazione.

Sempre il 19 luglio, ma alle ore 21, al Castello di Sant’Apollinare di Marsciano, si svolgerà La regina ha perso la testa, spettacolo interattivo a cura dell’associazione Roompicapo. Il borgo si trasforma in un teatro a cielo aperto dove il pubblico è invitato a risolvere un misterioso delitto: la decapitazione della regina Heartstopper, avvenuta proprio nel giorno del suo compleanno. Il format prevede che i partecipanti si immergano nella narrazione investigativa, esplorando vie e cortili, raccogliendo indizi e interrogando i personaggi disseminati lungo il percorso.

Domenica 20 luglio, il festival tornerà a intrecciare cultura letteraria e cammino con l’appuntamento Libri in cammino, che vedrà protagonista Giorgio Van Straten. L’autore accompagnerà i lettori lungo un itinerario paesaggistico che da Montone si snoderà fino alla Rocca d’Aries. Durante la passeggiata, Van Straten presenterà il suo ultimo lavoro, La ribelle. Vita straordinaria di Nada Parri, finalista al Premio Strega 2025.

Il ritrovo è fissato per le 17.30 presso il Punto di Approdo di Montone, da dove i partecipanti si muoveranno in auto fino all’inizio del sentiero. Il percorso si sviluppa su una cresta panoramica che offre scorci sul monte Nerone, Coloti, San Faustino e sulla valle del Carpina. La distanza complessiva è di circa 5 km, con un dislivello contenuto, per un’esperienza che unisce natura e riflessione letteraria in un contesto storico-ambientale di grande suggestione.

La sera dello stesso giorno, alle ore 21, sarà la Rocca di Sant’Apollinare di Spina di Marsciano a ospitare Mediterraneo, le radici di un mito, spettacolo ideato e interpretato dal geologo Mario Tozzi e dal musicista Enzo Favata. Un progetto che unisce la narrazione scientifica alla sperimentazione sonora, proponendo un racconto inedito del Mediterraneo come luogo di stratificazioni geologiche, culturali e mitologiche.

Tozzi, noto per le sue divulgazioni televisive, porterà sul palco la dimensione storica e naturale del Mare Nostrum, mentre Favata, con sassofoni, clarinetti ed elettronica, ne evocherà la voce musicale, fondendo tradizione e contemporaneità. Dall’incontro tra i due nasce una narrazione sonora che intreccia il mito di Atlantide, la ricerca scientifica e la memoria collettiva, offrendo al pubblico un viaggio multisensoriale tra paesaggi sepolti, storie dimenticate e sonorità che richiamano il cuore del Mediterraneo.

In occasione dello spettacolo, gli amanti della bicicletta potranno raggiungere il luogo dell’evento con un’escursione organizzata da Fiab Pedala Perugia. La partenza è prevista alle ore 17 dal parcheggio Borgonovo – Centova, per un percorso ad anello di 42 km, con 550 metri di dislivello. Il ritorno si svolgerà in notturna, lungo l’ex ferrovia Ellera-Tavernelle e strade a basso traffico. L’iniziativa coniuga sport, mobilità sostenibile e partecipazione culturale.

L’intero progetto di Suoni Controvento si inserisce all’interno del circuito KeepOn Experience e rappresenta una delle realtà fondatrici della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna, insieme a realtà come Suoni delle Dolomiti, Musica sulle Apuane, MusicaStelle Outdoor, Paesaggi Sonori, RisorgiMarche, Suoni della Murgia e Time in Jazz. Riconosciuto con il marchio Umbria Culture for Family, il festival si afferma come uno dei principali appuntamenti estivi nazionali nel settore culturale diffuso, legato alla valorizzazione del paesaggio e della dimensione esperienziale.

L’edizione 2025 si svolge grazie al contributo e alla cooperazione di Regione Umbria, Sviluppumbria, Fondazione Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, Direzione Regionale Musei Umbria, Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia, Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia e numerosi altri partner, enti e comuni del territorio regionale.

Coinvolte anche numerose realtà associative e professionali, tra cui Fiab, Jazz Around, associazione Astronomica Umbra, guide ambientali, pro loco, Cammini d’Italia, realtà vitivinicole umbre, e soggetti del terzo settore impegnati nella promozione culturale e sociale. A supportare l’iniziativa anche aziende private e sponsor tecnici, con il patrocinio di Rai Umbria e la media partnership di Tgr Umbria e Rai Pubblica Utilità.

Una sezione speciale, Suoni Controvento Slow, è stata realizzata nell’ambito del Bando “Sostegno Spettacoli dal Vivo 2024” finanziato con fondi europei PR FESR 2021-2027, destinati allo sviluppo delle imprese culturali, turistiche e sociali del territorio.

Il programma completo degli appuntamenti, in continuo aggiornamento, è consultabile sul portale ufficiale del festival. L’edizione in corso conferma Suoni Controvento come una manifestazione capace di intrecciare i diversi linguaggi dell’arte con la forza dei paesaggi umbri e la profondità del pensiero, in una proposta che invita alla partecipazione, alla scoperta e alla riflessione condivisa.

Programma Suoni Controvento – Prima Settimana