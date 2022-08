Tulip Duo

Il Tulip Duo nasce nel 2016 ad Amsterdam, dall’unione di due giovani musicisti italiani, Eleonora De Poi (violino e viola) e Massimiliano Turchi (pianoforte). Entrambi diplomati in Italia con il massimo dei voti, hanno proseguito poi i loro studi al Conservatorio di Amsterdam dove si sono laureati brillantemente nel 2018. Formati da insegnanti del calibro di Ilya Grubert, Maria Milsteine Frank van de Laar, hanno vinto vari premi in concorsi internazionali di musica da camera. Sono stati presenti nelle stagioni concertistiche di sale da concerto e festival in diversi Paesi tra cui Olanda, Italia, Inghilterra (in particolare alla Elgar Room della Royal Albert Hall), Svizzera e Cina (Hangzhou, Shanghai). Nel 2017 sono stati ammessi alla prestigiosa masterclass a Losanna di Pierre Amoyal e Pavel Gililov, esclusiva per duo violino e pianoforte, venendo selezionati tra candidati da tutto il mondo. Hanno inoltre suonato alla Chamber Music Hall del Conservatorio di Losanna. Nel 2018 sono stati selezionati come finalisti tra gli otto gruppi di musica da camera scelti per partecipare all’International Piano Chamber Music Festival&Competition di Birmingham. Nel 2019 hanno vinto il primo premio del concorso Giovanni Guglielmo e si sono esibiti in recital nella Sala dei Giganti a Padova. Hanno inoltre vinto il Concerto Premio del Coop Music Awards di Cremona e si sono esibiti a Milano. Nel 2021 hanno vinto il primo premio al Concorso Alberto Burri per gruppi giovanili di musica da camera di Città di Castello e il secondo premio al Concorso Luigi Zanuccoli nella sezione speciale di Musica da camera. Sono inoltre entrati all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia nel corso di alto perfezionamento in Musica da camera sotto la guida di Carlo Fabiano. Nel 2022 sono stati finalisti al Concorso Cadenza Contest, hanno vinto il secondo premio al Concorso Internazionale di Musica da Camera Rospigliosi e hanno debuttato al Teatro Ristori di Verona e nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice con entrambi gli strumenti. Eleonora suona un violino italiano del ‘700 e una viola Sderci appartenuta a Piero Farulli.