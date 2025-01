Successo per la prima rassegna di cori gospel dell’Umbria: “Hope Rising – A Gospel Celebration”

Citerna – Grande successo per la prima edizione della rassegna di cori gospel dell’Umbria, intitolata “Hope Rising – A Gospel Celebration”, che si è svolta domenica 12 gennaio nella splendida cornice della Chiesa di San Francesco a Citerna. L’evento – inserito nel programma “Natale tra Umbria e Toscana”, che ogni anno dal Natale 2015 viene promosso dal Museo Diocesano di Città di Castello con il coordinamento dalla dottoressa Catia Cecchetti – si è svolto in collaborazione con il Comune di Citerna e la regia organizzativa del Coro Gospel Altotiberino e del suo direttore Paolo Fiorucci.

“La prima rassegna di cori gospel a Citerna è stata un successo oltre ogni aspettativa – ha dichiarato l’Assessore alla cultura, Valentina Ercolani – La partecipazione del pubblico è stata straordinaria e le esibizioni dei cori hanno toccato le corde del nostro cuore. Sono particolarmente orgogliosa di aver potuto offrire alla nostra comunità un evento così coinvolgente e di alto livello artistico. Ci tengo a ringraziare da parte di tutta l’amministrazione Comunale il direttore artistico del coro Gospel Altotiberino Paolo Fiorucci, la dr.ssa Catia Cecchetti ideatrice della rassegna, la Diocesi, il Vescovo Luciano Paolucci Bedini e la Proloco di Citerna per la stretta collaborazione, fondamentale per la riuscita dell’evento”.

Si è trattato di un viaggio emozionante nel mondo del gospel. I tre cori intervenuti hanno incantato il pubblico con performance ricche di energia, spiritualità ed emozione.

Il Coro Gospel Altotiberino è stato apprezzato per la varietà del repertorio e le esibizioni dei suoi talentuosi solisti: Stefano Zamponi, Michela Leonardi, Monia Salito ed Enzo Caprioli, che hanno regalato momenti di grande intensità e raccolto applausi scroscianti.

Il Trasimeno Gospel Choir ha entusiasmato il pubblico con brani ritmati e coinvolgenti, tra cui un medley di musiche tratte da colonne sonore, accolto con autentiche ovazioni; Ilaria Mancini, che ha diretto con grinta e passione, ha eseguito anche delle parti soliste; gli altri solisti sono stati Emy Steri in “Pressing on” e Silvia Violini nel medley, mentre un personalissimo arrangiamento di “O come all ye faithful” è stato introdotto dalla viola di Valentina Safadi.

Anche il Joyful Singing Choir di Marsciano ha eseguito un repertorio energico e coinvolgente. Il coro è guidato da Aurora Scorteccia, che ha dimostrato non solo grandi capacità direttive ma anche doti straordinarie come vocalist e frontwoman, invitando il pubblico a partecipare ai canti in un’atmosfera di pura gioia; da menzionare le performance dei solisti Giulia Luna, Claudia Pettinacci, Vito Girelli e Marta Cerquaglia.

Il momento culminante della serata è stato l’esibizione finale, in cui oltre 70 cantori si sono uniti in un unico grande coro, regalando al pubblico tre brani eseguiti con straordinaria armonia e intensità emotiva. La conclusione con il brano “Oh Happy Day”, ormai simbolo internazionale del gospel, ha suscitato applausi lunghissimi e sorrisi sui volti di tutti i presenti.

“Hope Rising – A Gospel Celebration” si è rivelato una vera e propria festa della musica, capace di fondere il sentimento religioso con il potere unificante della musica gospel. Un pomeriggio indimenticabile che ha visto protagonisti artisti di talento, un pubblico caloroso e un’atmosfera carica di emozioni.

Un successo che getta le basi per far diventare questa rassegna un appuntamento annuale imperdibile per gli amanti del gospel e dell’unione che la musica può dare.