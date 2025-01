Successo per la Pinacoteca: oltre 1.000 visitatori durante le feste

Successo per la Pinacoteca – Durante le festività natalizie, la Pinacoteca di Città di Castello ha registrato un’affluenza di oltre 1.000 visitatori, un risultato che riflette l’impegno continuo del Comune nella valorizzazione del patrimonio artistico. L’assessore alla Cultura, Michela Botteghi, ha espresso soddisfazione per questi dati, sottolineando come il numero di ingressi superi le aspettative e rappresenti un chiaro segnale del crescente interesse per l’arte e la cultura.

Il periodo di riferimento va dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, durante il quale il Palazzo Vitelli alla Cannoniera ha accolto un pubblico variegato e numeroso. Botteghi ha evidenziato che questo successo è il risultato di un costante lavoro di rinnovamento e ristrutturazione del museo, volto a migliorare l’esperienza dei visitatori e la fruibilità delle opere.

Isabella Consigli, rappresentante de Il Poliedro, che gestisce i musei cittadini, ha aggiunto che l’arte ha il potere di attrarre un pubblico sempre più ampio. Tra le opere più apprezzate c’è la pala di Santa Cecilia, recentemente restaurata e ora attribuita con certezza a Luca Signorelli. Questo capolavoro, insieme ad altre opere di artisti rinomati come Raffaello e Ghirlandaio, contribuisce a fare della Pinacoteca un punto di riferimento per gli amanti dell’arte.

L’Ala Nuova del museo è stata particolarmente visitata grazie all’allestimento della mostra dedicata a Novello Bruscoli, che continua a suscitare interesse. La buona affluenza è stata supportata anche da aperture straordinarie in occasione delle festività, attirando visitatori non solo da Città di Castello, ma da diverse località italiane e famiglie con bambini.

Un evento significativo è stato il 28 dicembre, quando è stata presentata al pubblico la pala di Santa Cecilia, il cui restauro ha confermato l’attribuzione all’artista cortonese. Questo momento ha rappresentato un’importante occasione per riflettere sul valore del patrimonio culturale e sul lavoro di conservazione che ne garantisce la fruibilità.

Le iniziative collaterali hanno ulteriormente arricchito l’offerta del museo, con visite guidate e laboratori natalizi organizzati al Centro delle Tradizioni Popolari di Garavelle. Tra queste attività, un laboratorio per la preparazione di dolcetti ha coinvolto i più piccoli, permettendo loro di cimentarsi in esperienze pratiche nella grande cucina della casa colonica.

Il 5 gennaio, la cucina del museo ha ospitato un evento dedicato ai ragazzi delle Fatiche di Ercole, un momento di festa in cui si è svolta una tombola speciale. Questa iniziativa ha offerto una piacevole occasione per scambiarsi gli auguri e festeggiare insieme la conclusione delle festività.

In sintesi, il periodo natalizio ha rappresentato un importante successo per la Pinacoteca di Città di Castello, evidenziando come progetti mirati e un’offerta culturale diversificata possano attrarre un pubblico sempre più numeroso e appassionato. Con queste prospettive, il futuro sembra promettente per il museo e per l’intera comunità.