Successo per la giornata plastic free a Città di Castello

Successo per la giornata plastic – Si è tenuta ieri a Città di Castello la Giornata Nazionale Plastic Free, evento che ha visto la partecipazione di numerosi volontari e cittadini impegnati nella pulizia del centro storico. Nel corso dell’iniziativa sono stati raccolti quasi 8 kg di rifiuti, a testimonianza dell’attenzione della comunità verso il tema della sostenibilità ambientale.

Gli organizzatori, tra cui Marianna Bicchi, referente locale per Plastic Free a Città di Castello, e Mirco Innocenti, referente per Locate di Castiglione del Lago, hanno espresso grande soddisfazione per l’evento, sottolineando l’entusiasmo dimostrato soprattutto dai bambini. Le volontarie Pamela Perrettini e Annamaria Donati hanno contribuito attivamente all’organizzazione della giornata, che ha avuto un forte impatto positivo sulla comunità.

“Desidero ringraziare i 21 volontari di Plastic Free per il loro impegno e l’entusiasmo mostrato durante l’iniziativa”, ha dichiarato Bicchi. Anche l’Assessore all’Ambiente, Mauro Marinangeli, ha voluto esprimere la propria gratitudine all’associazione, evidenziando come il Comune di Città di Castello si impegni attivamente in queste iniziative, mantenendo una particolare attenzione ai temi ambientali. “Ringrazio anche tutta l’Amministrazione comunale per il supporto fornito e per la partecipazione attiva alle attività di raccolta”, ha aggiunto Marinangeli.

Il supporto di associazioni locali come la Cooperativa Sociale Il Poliedro è stato fondamentale. Questa cooperativa, oltre a occuparsi di cultura, ha fornito assistenza logistica durante il Clean Up, condividendo curiosità e aneddoti su Città di Castello, grazie alla dottoressa Elisa Duranti. Il Lions Club Tiferno ha contribuito offrendo un piccolo rinfresco ai partecipanti durante la passeggiata di raccolta.

Il percorso dell’evento è partito dalla Pinacoteca Comunale e ha attraversato le mura storiche della città, per poi concludersi nel punto di partenza. I risultati della raccolta sono stati notevoli e specifici: sono stati raccolti 600 grammi di mozziconi di sigaretta, 1,3 kg di plastica, 3,5 kg di vetro, 1,9 kg di carta e 1 kg di rifiuti indifferenziati. Questo bilancio positivo sottolinea l’importanza della partecipazione collettiva nella salvaguardia dell’ambiente.

Infine, Bicchi ha voluto esprimere un ulteriore ringraziamento agli operai della Cooperativa Sociale Il Poliedro per la loro disponibilità nel rimuovere i rifiuti raccolti, evidenziando come un lavoro di squadra possa realmente fare la differenza nella lotta contro l’inquinamento. La giornata di ieri ha rappresentato un esempio tangibile di come la comunità possa unirsi per un obiettivo comune, promuovendo la pulizia e la cura del territorio, nella speranza di stimolare ulteriori iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento attivo da parte dei cittadini.