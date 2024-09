Successo per “Giornate dell’Artigianato Storico” a Città di Castello

Successo – Città di Castello ha accolto con entusiasmo le “Giornate dell’Artigianato Storico” nel rione Prato durante il fine settimana appena concluso. L’evento ha visto una significativa partecipazione di visitatori attratti dalla rievocazione dei mestieri rinascimentali, con un’attenzione particolare ai bambini che hanno avuto un ruolo centrale nel mercatino di beneficenza.

Il sindaco Luca Secondi, insieme agli assessori Letizia Guerri e Benedetta Calagreti, ha espresso apprezzamento per la manifestazione, sottolineando come i bambini abbiano animato con vivacità e autenticità il mercato storico, un aspetto raro negli eventi simili. Gli amministratori hanno partecipato attivamente, osservando con interesse le diverse attività in programma e congratulandosi con i piccoli partecipanti per la loro performance.

Il mercatino rinascimentale, già introdotto l’anno scorso, ha visto un ampio successo quest’anno. I bambini, vestiti con costumi d’epoca e muniti di strumenti tradizionali, hanno ricreato le scene e i gesti tipici della vita quotidiana dell’epoca, attirando l’attenzione di numerosi visitatori. Tra i mestieri rappresentati c’erano la ricamatrice, lo scalpellino, il cestaio, e molti altri, offrendo una panoramica vivace e coinvolgente delle attività artigianali storiche.

L’evento ha anche avuto un’importante dimensione solidale. Il ricavato della manifestazione sarà destinato principalmente all’Oratorio Don Bosco, che ha supportato i bambini durante il mercatino. Il restante denaro sarà impiegato per progetti educativi locali, contribuendo così a iniziative di valore per la comunità.

Il presidente della Società Rionale Prato, Domenico Duchi, ha commentato con soddisfazione l’ottima riuscita dell’evento. Ha sottolineato la partecipazione numerosa e l’entusiasmo dimostrato dai cittadini e dai turisti, che hanno risposto con entusiasmo agli eventi e alle attività proposte. La manifestazione, che ha incluso il “Cenone dai Vitelli”, le locande e taverne, spettacoli e esibizioni, ha valorizzato la storia e le tradizioni del quartiere.

Durante i tre giorni della manifestazione, il rione Prato si è trasformato in un palcoscenico vivente di cultura rinascimentale. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse il giorno conclusivo, le attività si sono svolte con successo grazie all’impegno dei volontari e dei partecipanti. Musici, trampolieri, mangiafuoco e altri artisti hanno intrattenuto i presenti, contribuendo a creare un’atmosfera festosa e accogliente.

In conclusione, le “Giornate dell’Artigianato Storico” hanno rappresentato un’importante occasione per celebrare la tradizione e la solidarietà, confermando il rione Prato come un punto di riferimento per eventi culturali di qualità a Città di Castello.