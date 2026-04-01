Sport e inclusione celebrano la nuova unione ad Umbertide

Un evento speciale dedicato ai giovani tra gioco e sociale

UMBERTIDE, 1 aprile 2026 – Lunedì 6 aprile 2026, l’area adiacente allo Stadio Morandi di Umbertide ospiterà la seconda edizione di una manifestazione che punta a consolidare i legami tra le diverse realtà associative locali. L’iniziativa, nata dalla spinta propulsiva del Basket Club Fratta in sinergia con l’amministrazione comunale, trasformerà il polo sportivo cittadino in un laboratorio a cielo aperto di civismo e passione atletica. La mattinata si aprirà con una celebrazione comunitaria presso il Palazzetto dello Sport PalaStaccini, preludio a una serie di attività multidisciplinari aperte a tutta la cittadinanza umbertidese.

Programma della mattinata:

• Ore 9:30 Santa Messa presso il Palazzetto dello Sport PalaStaccini

• Ore 10:00 – 13:00 Attività sportive aperte a tutti

Durante la manifestazione sarà offerto un buffet a tutti i partecipanti.

Il programma prevede una fitta successione di eventi dinamici che coinvolgeranno centinaia di ragazzi tra le 10:00 e le 13:00. Non si tratterà soltanto di semplice competizione agonistica, ma di un’occasione strutturata per permettere ai più piccoli di approcciarsi a diverse discipline in un clima di pura condivisione. I mini tornei sono stati progettati specificamente per favorire la conoscenza reciproca tra gli iscritti delle varie società, abbattendo le barriere tra i diversi settori agonistici. Per agevolare la socializzazione, l’organizzazione ha previsto un momento conviviale con un buffet offerto a tutti i partecipanti, rendendo l’area dello stadio un punto di ritrovo nevralgico per l’intera comunità.

Oltre l’aspetto ludico, la manifestazione si distingue per un profondo intento etico che qualifica l’operato delle società coinvolte nel progetto. Le associazioni sportive del territorio hanno infatti deciso di devolvere un contributo economico concreto al Gruppo Volontari Umbertide. Questa scelta trasforma l’evento in un potente strumento di sussidiarietà, dove la pratica fisica diventa il veicolo primario per finanziare attività sociali indispensabili. Lo spirito di appartenenza viene così declinato attraverso gesti tangibili, dimostrando come il mondo dell’atletica possa farsi carico delle fragilità del tessuto cittadino attraverso la collaborazione tra enti diversi.

L’ente pubblico ribadisce la propria centralità nel sostenere percorsi che coniugano svago e crescita educativa per i minori. Attraverso il patrocinio e il supporto logistico, il Comune di Umbertide intende valorizzare il ruolo educativo dei tecnici e dei dirigenti sportivi che operano quotidianamente sul campo. La Giornata dello Sport funge da vetrina privilegiata per le eccellenze associative, permettendo alle famiglie di scoprire l’offerta formativa disponibile sul territorio. In definitiva, l’appuntamento rappresenta una tappa fondamentale per costruire una società più coesa, dove il benessere dei giovani e la solidarietà verso il prossimo marciano di pari passo sotto i colori della maglia sportiva.

L’ampia adesione delle ditte e dei club locali sottolinea la vitalità di un sistema che vede nello sport un diritto accessibile e un dovere morale di inclusione. L’area dello Stadio Morandi diventerà dunque il simbolo di una città che investe sulle proprie radici e sulla salute dei cittadini. La sinergia tra le discipline del basket, del calcio e delle altre realtà presenti garantisce una varietà di stimoli che arricchisce il bagaglio esperienziale dei piccoli atleti. Questo modello di cooperazione tra pubblico e privato sociale si pone come esempio per future iniziative regionali, puntando a rendere Umbertide un punto di riferimento per le manifestazioni che fondono il sudore del campo con il cuore del volontariato umbro, come riporta il comunicato stampa di Alessio Fiorucci – Comune di Umbertide.