Sport e famiglie protagonisti nel cuore della città

Successo per la Notte dello Sport a Città di Castello

Un flusso continuo di persone ha animato le piazze principali del centro storico nella serata di ieri, in occasione della “Notte dello Sport”, iniziativa inserita nel cartellone “Estate in città” 2025 e organizzata dal Comune in collaborazione con le associazioni sportive locali.

Dalle ore 20 fino a oltre le 23, largo Gildoni, piazza Matteotti, piazza Fanti e piazza Gabriotti sono diventate il palcoscenico di un’esperienza partecipata e dinamica, dove bambini, ragazzi e adulti si sono ritrovati a condividere momenti di attività fisica all’aperto, giochi e dimostrazioni.

Sedici realtà sportive del territorio hanno preso parte all’evento, allestendo spazi dove cimentarsi con dieci discipline diverse. Calcio, basket, arti marziali, ginnastica, pallavolo e altre attività hanno coinvolto numerosi partecipanti, offrendo la possibilità di scoprire nuove passioni o semplicemente divertirsi in compagnia.

L’iniziativa ha attirato l’interesse di un pubblico eterogeneo, con la presenza di molte famiglie accompagnate da bambini desiderosi di correre, saltare, provare un tiro al canestro o una capriola, sotto la guida e il supporto di tecnici e istruttori delle società sportive coinvolte.

Le piazze del centro, per l’occasione trasformate in un grande villaggio dello sport, hanno offerto un’atmosfera festosa, arricchita da colori, suoni e movimento. Ogni postazione, organizzata con cura e attenzione alla sicurezza, ha visto un’ampia partecipazione, favorendo anche l’interazione tra persone di età diverse, unite dalla voglia di fare attività fisica in un contesto non competitivo.

Le attività sono proseguite senza sosta per oltre tre ore, in un crescendo di entusiasmo e partecipazione. Gli organizzatori hanno gestito l’afflusso con ordine, garantendo fluidità tra le varie aree e rendendo possibile l’accesso alle attività anche a chi ha raggiunto la manifestazione in un secondo momento.

Il centro storico ha beneficiato di un importante afflusso di cittadini e visitatori, contribuendo a creare un clima vivace anche per gli esercizi commerciali della zona. La presenza diffusa di famiglie ha dato all’evento un carattere intergenerazionale, sottolineando l’importanza della socialità e del benessere condiviso.

La formula proposta dalla “Notte dello Sport” ha evidenziato la vitalità del tessuto associativo locale, capace di mettersi in gioco e collaborare attivamente nella promozione dell’attività fisica come strumento educativo e aggregativo. L’ampio coinvolgimento di volontari, istruttori e dirigenti sportivi ha garantito la riuscita della manifestazione sotto il profilo organizzativo e contenutistico.

Anche sotto l’aspetto della logistica, l’evento si è svolto in modo ordinato, grazie alla predisposizione di percorsi chiari e ben segnalati. Gli spazi pubblici sono stati temporaneamente convertiti in zone di gioco e allenamento, nel pieno rispetto del decoro urbano e della fruibilità da parte dei residenti.

Il successo della serata è stato determinato anche dalla partecipazione attiva del pubblico, che ha risposto in modo entusiasta all’invito a vivere il centro storico in modo nuovo, grazie alla proposta di uno sport accessibile, gratuito e aperto a tutti.

Il modello della “Notte dello Sport” si conferma efficace nel favorire la conoscenza diretta delle discipline e nel promuovere uno stile di vita sano, valorizzando le risorse esistenti sul territorio. Per molte famiglie si è trattato di una prima occasione per avvicinare i più piccoli a contesti sportivi alternativi alla pratica scolastica o agonistica.

Durante la serata, numerosi bambini hanno avuto modo di sperimentare sport mai provati prima, assistiti da operatori esperti e accolti in un ambiente stimolante e privo di competizione. In parallelo, genitori e adulti hanno potuto osservare da vicino le attività proposte e, in diversi casi, prendere parte attivamente.

La manifestazione ha dimostrato la capacità delle realtà locali di fare rete, offrendo un evento partecipato, ben coordinato e in grado di soddisfare diverse fasce di utenza. La buona riuscita dell’iniziativa rappresenta un punto di forza per la programmazione di future edizioni, confermando il ruolo centrale dello sport nella costruzione di una comunità coesa e dinamica.