Sosta gratuita sulle strisce blu di Città di Castello per Natale

Sosta gratuita – Dal 21 dicembre al 6 gennaio, il centro storico di Città di Castello offrirà sosta gratuita sulle strisce blu dalle 15:00 alle 20:00, grazie a un accordo tra il Comune e il concessionario Edarco. La misura punta a sostenere cittadini e commercianti durante le festività natalizie e i primi giorni dei saldi invernali, previsti a partire dal 4 gennaio.

L’iniziativa, formalizzata con un’ordinanza della Polizia Locale, rappresenta un’evoluzione rispetto alla formula dei “gratta e sosta”, che garantivano due ore di parcheggio gratuito ai clienti dei negozi. Con questo provvedimento, la gratuità della sosta pomeridiana si estende a tutti i cittadini, senza limiti di tempo, negli stalli del centro storico, sia all’interno che all’esterno delle mura urbiche.

L’amministrazione comunale ha sottolineato l’obiettivo di favorire l’accesso al cuore della città in un periodo cruciale per la comunità. “Questa decisione, concordata con Edarco, mira a garantire pari opportunità ai cittadini e ai commercianti, incentivando la frequentazione del centro storico e valorizzando le sue piazze e le sue vie come luoghi di incontro e socialità”, ha dichiarato l’amministrazione.

La gratuità della sosta coincide con il calendario di eventi del cartellone “Natale in città”, pensato per animare il centro durante le festività. Oltre alle attività natalizie, l’iniziativa mira a facilitare lo shopping natalizio e a incentivare la presenza di visitatori anche nei primi giorni dei saldi.

Secondo quanto previsto dall’ordinanza, tutti gli stalli a pagamento dislocati nel centro storico e nelle immediate vicinanze saranno gratuiti nella fascia oraria pomeridiana indicata. Questa misura si applica anche agli spazi situati al di fuori delle mura urbiche, favorendo un accesso più agevole alla città per chi proviene dalle zone limitrofe.

Con l’approvazione di questa iniziativa, il Comune dimostra attenzione alle esigenze della comunità locale, supportando i commercianti del centro storico e agevolando la mobilità urbana durante un periodo di alta affluenza. L’obiettivo dichiarato è quello di creare un clima accogliente e inclusivo, che valorizzi il centro come spazio di condivisione e vivacità.

La collaborazione con Edarco rappresenta un modello di sinergia tra amministrazione pubblica e concessionario privato, con il fine di rispondere in modo efficace alle esigenze dei cittadini e dei turisti che scelgono di trascorrere il periodo natalizio a Città di Castello.

Questo provvedimento si inserisce in un quadro più ampio di iniziative natalizie che puntano a rendere il centro storico un polo attrattivo per famiglie, visitatori e residenti, contribuendo al rilancio delle attività commerciali e alla creazione di un’atmosfera festiva coinvolgente.

Grazie all’accordo, sarà possibile accedere gratuitamente ai parcheggi in una fascia oraria strategica per lo shopping pomeridiano e serale, agevolando la mobilità e incentivando la partecipazione alle iniziative natalizie. L’intento è quello di coniugare l’interesse pubblico con quello economico, offrendo un’opportunità concreta di sostegno alle attività commerciali locali in un periodo dell’anno fondamentale per il loro fatturato.

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini e i visitatori a cogliere questa occasione, utilizzando i parcheggi disponibili e partecipando alle numerose iniziative del programma “Natale in città”. Contestualmente, si ribadisce l’importanza di rispettare le normative di parcheggio nelle fasce orarie non coperte dalla gratuità per garantire un uso ordinato degli spazi urbani.

Grazie alla sosta gratuita pomeridiana, il centro storico si prepara a diventare il fulcro delle celebrazioni natalizie, con un’offerta ricca di eventi, opportunità di shopping e momenti di convivialità. L’amministrazione, con questa misura, intende rafforzare il legame tra la comunità locale e il cuore della città, rendendo le festività un’occasione di incontro e partecipazione per tutti.