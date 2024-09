Sosta gratuita nei giorni festivi su strisce blu: interrogazione del consigliere

Sosta gratuita nei giorni festivi – Il consigliere comunale Andrea Lignani Marchesani del gruppo Castello Civica ha presentato un’interrogazione al Consiglio comunale riguardante la gestione dei parcheggi a pagamento nella città, con particolare riferimento alla sosta nelle giornate festive. La questione è emersa a seguito di una serie di eventi e modifiche recenti, che hanno sollevato preoccupazioni tra i residenti e le attività del centro storico.

Nel 3 agosto 2020, con la deliberazione n.49, il Comune aveva deciso di ridurre il canone di affitto per i parcheggi interrati dell’area COOP, concedendo alla società EDARCO una riduzione di 26.000 euro. Tuttavia, nonostante questo sostegno economico, EDARCO ha successivamente aumentato le tariffe dei parcheggi da 0,90 euro a 1 euro.

Inoltre, nel novembre 2021, la società EDARCO accumulava debiti nei confronti del Comune per un importo vicino ai 300.000 euro, un debito per il quale era stato concordato un piano di rientro. Nonostante l’aiuto ricevuto e l’accordo per la riduzione del canone, EDARCO non è riuscita a evitare l’accumulo di ulteriori debiti.

Un altro punto critico è rappresentato dal fatto che il centro storico è l’unica parte della città dove sono attivi i parcheggi a pagamento con notevoli penalizzazioni per residenti e attività locali, penalizzazioni che potrebbero intensificarsi con l’imminente introduzione dei varchi elettronici. In passato, le giornate festive erano esenti dal pagamento, e i parchimetri erano programmati per evitare il pagamento durante le domeniche e altre festività. Tuttavia, questa esenzione non era chiaramente indicata nei cartelli informativi.

Recentemente, i parchimetri sono stati aggiornati per richiedere il pagamento anche nelle giornate festive, creando ulteriore disagio per i cittadini e diminuendo l’attrattività per le attività commerciali del centro storico. La modifica ha portato a una situazione in cui molti cittadini non sono a conoscenza della nuova normativa e continuano a considerare la sosta festiva gratuita. Questo è stato evidente durante la giornata dell’8 settembre 2024, giorno in cui si è svolta la prima edizione della CorriCastello. Molti partecipanti hanno parcheggiato senza pagare il pedaggio, mentre solo pochi hanno esposto lo scontrino, senza che venissero applicate sanzioni.

In risposta a queste problematiche, il consigliere Lignani Marchesani ha chiesto alla giunta di fornire chiarimenti su diversi aspetti. Innanzitutto, ha sollevato la questione della necessità di ripristinare la gratuità della sosta nei giorni festivi per le strisce blu adiacenti al centro storico, in linea con quanto avviene in molte città turistiche non metropolitane. Ha inoltre richiesto aggiornamenti sullo stato dei pagamenti da parte della società EDARCO al 30 giugno 2024.

Se non fosse possibile tornare alla gratuità nelle giornate festive, il consigliere ha chiesto che venga garantita una adeguata informazione ai cittadini riguardo alle nuove regole. Infine, ha richiesto dettagli sulla data di decorrenza del pagamento festivo e sull’eventuale nulla osta preventivo dell’Amministrazione su tale decisione.