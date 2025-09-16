Solidarietà a teatro con la musica di De Andrè per gli anziani

Evento al Teatro degli Illuminati con band Creuza De Ma

Una serata di solidarietà e musica animerà il Teatro degli Illuminati di Città di Castello venerdì 10 ottobre alle 21. L’iniziativa, promossa dall’associazione Elisa83 ODV con il patrocinio comunale, porterà sul palco la formazione musicale “Creuza De Ma”, che renderà omaggio a Fabrizio De Andrè con un repertorio delle sue più note canzoni. Il ricavato della manifestazione sarà interamente destinato all’Asp “Muzi Betti” per l’acquisto di presidi e ausili sanitari a favore degli anziani non autosufficienti.

L’evento unisce il ricordo, la cultura e l’impegno civile. L’associazione organizzatrice, nata in memoria di Elisa Orsini, giovane assistente sociale scomparsa nel 2020 che operava presso la Usl 1 dell’Umbria, ha deciso per la prima volta di legare la musica a un progetto concreto di beneficenza. Negli anni precedenti l’attività si era concentrata soprattutto sul sostegno ai giovani, con iniziative volte al contrasto del disagio adolescenziale e alla promozione di esperienze educative. Questa volta la scelta è caduta sulla terza età, con l’obiettivo di garantire strumenti adeguati all’assistenza quotidiana.

La band “Creuza De Ma”, composta da cinque musicisti provenienti da percorsi artistici differenti, interpreterà alcuni dei brani più rappresentativi del cantautore genovese, tra cui “La canzone di Marinella” e “Bocca di Rosa”. Il gruppo vede Gianni Cresta alla batteria, Fabio Ricci alla chitarra, Sergio Pasquandrea alle tastiere, Eleonora Antolini alla voce, violino e chitarra, e Maurizio Liberati al basso. A supporto tecnico vi saranno Sergio Coltrioli e Omar Bani per audio e video, Tommaso Bigi per le riprese televisive ed Eugenio Buschi per l’organizzazione generale.

Secondo i promotori Adolfo Orsini e Piera Cesarini, genitori di Elisa e fondatori dell’associazione, la serata vuole essere “un gesto di volontariato che coniuga arte e impegno sociale, offrendo non solo spettacolo ma anche un segnale concreto di vicinanza a chi ha più bisogno”. Un messaggio che, sottolineano, intende restituire valore a una fascia di popolazione spesso dimenticata, quella degli anziani che necessitano di cure continue.

Alla presentazione ufficiale dell’iniziativa ha preso parte anche Annalisa Lelli, presidente del consiglio di amministrazione dell’Asp “Muzi Betti”, che ha espresso gratitudine per un progetto capace di unire memoria, solidarietà e passione per la musica. L’evento si lega infatti al ricordo di Elisa Orsini, giovane donna che aveva dedicato la propria vita professionale al sostegno dei più fragili.

I biglietti per la serata possono essere prenotati al numero 335-6574427 o al 328-4763679. Saranno inoltre disponibili al botteghino del teatro la sera stessa, dalle 20 alle 21, prima dell’inizio dello spettacolo.

La scheda dell’associazione “Elisa83 ODV” ricorda come l’ente, senza fini di lucro, operi attraverso l’impegno dei volontari per offrire servizi a favore di persone con disabilità, fragilità sociali ed economiche. L’intitolazione a Elisa Orsini, scomparsa nel 2020, mantiene viva la testimonianza di una professionista che aveva fatto del sociale la sua missione quotidiana.

Con questo nuovo appuntamento, la musica di De Andrè diventa veicolo di unità e condivisione, trasformandosi in sostegno tangibile per chi affronta le difficoltà dell’età avanzata.