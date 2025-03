Evento di beneficenza per la Giornata Internazionale della Donna

Il Teatro comunale degli Illuminati ha registrato il tutto esaurito per la quarta edizione del “Processo Storico”, un evento di beneficenza che ha visto protagonista la vicenda di Lidia Poët, la prima donna ad aver cercato di entrare nell’Ordine degli Avvocati in Italia. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Città di Castello, dal Distretto Umbria dell’AMI (Avvocati Matrimonialisti Italiani), e dal Comitato tifernate della Croce Rossa Italiana (CRI), con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, ha portato sul palcoscenico la ricostruzione storica della sua vicenda, in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

La rappresentazione teatrale, ideata dalla presidente di AMI Umbria, avv. Nada Lucaccioni, con la regia di Alessandra Carmignani, ha suscitato grande entusiasmo tra il pubblico presente. Il racconto della lotta di Lidia Poët per ottenere l’iscrizione all’albo degli avvocati, la sua cancellazione, e la sua battaglia per l’affermazione dei diritti delle donne ha commosso e coinvolto i partecipanti. L’evento ha visto la partecipazione di magistrati, avvocati, tutori della legge, studenti, e numerosi volontari della CRI, che si sono prestati come attori per un’ipotetica revisione del processo di Lidia Poët, utilizzando il diario biografico scritto dal fratello della donna.

La Corte, composta dal presidente della Corte d’Appello penale di Perugia, Paolo Micheli, dal presidente di Sezione penale della Corte d’Appello di Firenze, Daniele Cenci, e dal magistrato del Tribunale di Perugia, Francesco Loschi, ha evocato i momenti salienti della storia di Lidia Poët, ripercorrendo la sua lotta per il diritto e il suo impegno durante la Prima Guerra Mondiale al fianco della CRI. Cristian Braganti, fratello di Lidia, ha raccontato gli eventi, mentre l’avvocato Vittorio Betti, presidente di Sogepu, e l’avvocato Francesco Maria Falcinelli, vice presidente della Camera Penale di Perugia, hanno interpretato gli accesi dibattiti tra i consiglieri dell’Ordine dell’epoca.

La parte finale dello spettacolo ha visto una ricostruzione delle attività di Lidia Poët durante la guerra, con la partecipazione di numerosi allievi e ballerini, tra cui Adelaide Braganti e Davide Manenti, che hanno interpretato scene di grande impatto emotivo. La Croce Rossa Italiana è stata ben rappresentata dai suoi membri, tra cui Francesco Serafini, Marco Pierini, e da studenti del Liceo Plinio il Giovane e dell’Istituto San Francesco di Sales, con la partecipazione del preside Simone Polchi.

Il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di riflettere sui diritti delle donne e sull’affermazione della parità di genere. Insieme agli assessori Letizia Guerri e Michela Botteghi, ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento e ha annunciato l’appuntamento per la prossima edizione del “Processo Storico”, prevista per il 2026.

Il ricavato dell’evento, derivante dalle offerte lasciate dal pubblico all’ingresso, è stato devoluto al Comitato di Città di Castello della Croce Rossa Italiana. L’evento ha anche previsto il riconoscimento di crediti professionali in materia deontologica per gli avvocati partecipanti, come parte del programma di formazione dell’Ordine degli Avvocati di Perugia.