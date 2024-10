Sogepu: mandato unanime al Cda per proteggere la società

Sogepu – L’Assemblea dei soci di Sogepu, tenutasi oggi presso la sede di Città di Castello, ha conferito un mandato unanime al Consiglio di amministrazione. L’incarico prevede il monitoraggio attento della situazione legale riguardante Sogeco e l’adozione di ogni necessaria iniziativa, anche con l’aiuto di esperti esterni, per garantire la tutela degli interessi della società e dei suoi soci.

Durante la riunione, hanno partecipato anche gli amministratori dei comuni di Città di Castello, Citerna, Monte Santa Maria Tiberina, Montone e San Giustino. È emerso chiaramente che la recente nomina della nuova governance di Sogepu, avvenuta nel giugno 2023, ha permesso di avviare un processo di “self cleaning”. Questa misura è stata ritenuta fondamentale per assicurare che il contratto di servizio per la gestione dei rifiuti venga gestito in modo regolare e senza interferenze dall’indagine giudiziaria in corso.

In aggiunta, i soci hanno messo in evidenza che anche le iniziative intraprese da Sogeco – come la nomina di un’amministratrice unica esperta nel settore dei rifiuti e nella gestione di aziende pubbliche – sono state attuate per garantire il corretto svolgimento del contratto di servizio relativo alla gestione dei rifiuti. Queste azioni si pongono in linea con l’obiettivo di garantire una gestione fluida e trasparente del servizio, riducendo al minimo i rischi legati all’indagine in corso.

I soci di Sogepu hanno manifestato una chiara volontà di prendere tutte le misure necessarie per garantire la stabilità e la sicurezza della società. La fiducia riposta nel Consiglio di amministrazione è alta, considerando l’importanza della gestione dei rifiuti per la comunità e l’operato di Sogepu nel garantire servizi efficienti e di qualità.

L’assemblea ha inoltre discusso le implicazioni che questa situazione potrebbe avere sulla gestione operativa e sul servizio reso alla cittadinanza. È stata ribadita la necessità di affrontare con serietà la questione giudiziaria, garantendo al contempo la continuità dei servizi, che sono essenziali per la comunità.

È fondamentale, secondo i soci, che ci sia una comunicazione trasparente e tempestiva con gli enti coinvolti e con la cittadinanza, affinché si possa garantire che ogni iniziativa sia rivolta a tutelare non solo gli interessi aziendali, ma anche quelli collettivi. I soci si sono dichiarati pronti a seguire ogni evoluzione della vicenda, avvalendosi della competenza di professionisti per affrontare le eventuali criticità.

La prossima fase prevede un attento monitoraggio delle azioni intraprese e la valutazione costante dell’impatto della vicenda legale sulla gestione dei rifiuti. L’assemblea ha manifestato l’intenzione di mantenere il focus sull’operatività della società, al fine di garantire che il servizio rimanga efficace e conforme agli standard richiesti, senza subire ripercussioni negative.

In conclusione, il mandato conferito al Consiglio di amministrazione di Sogepu rappresenta un passo importante per affrontare la complessa situazione attuale. L’unità dei soci nell’intraprendere azioni di tutela riflette la determinazione della comunità nel garantire la stabilità e la qualità dei servizi di gestione dei rifiuti, nonostante le difficoltà.