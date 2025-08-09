Sisma 2023, sbloccati i Fondi per i Cas. Presidente Proietti: “lavoro di squadra“

9 Agosto 2025 Cronaca, terremoto, Ultime notizie 0
Regione Umbria, 'servono 350 milioni per il nuovo sisma'

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la norma primaria

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la norma primaria che riguarda il Cas (Contributo per l’autonoma sistemazione) per le popolazioni colpite dal terremoto del 2023 (Perugia, Umbertide e Gubbio), norma propedeutica all’ordinanza della Protezione Civile per sbloccare i contributi che i cittadini attendono da aprile scorso.

“La Regione – spiega la presidente Stefania Proietti – ha continuato a fare sempre la sua parte, a cominciare dall’assegnazione delle risorse ai Comuni e dal seguire incessantemente l’evoluzione della vicenda. Dopo la fine dello stato di emergenza, cioè da aprile in poi, al fine di poter continuare ad erogare il Contributo per l’autonoma sistemazione la Regione ha richiesto al Dipartimento di Protezione Civile nazionale di predisporre condizioni per poter proseguire a garantire il Cas alle famiglie.

L’ordinanza è stata sottoposta al vaglio del Mef (Ministero dell’economia e delle Finanze) che ha rilevato la necessità di una modifica di normativa per l’approvazione dell’atto ai fini dell’erogazione del Cas e dopo anche le nostre sollecitazioni abbiamo richiesto e ottenuto l’inserimento di una norma nell’ultimo decreto legge emanato dal Governo. Ieri ciò è avvenuto e quindi con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale la Protezione civile disporrà in tempi rapidi l’ordinanza per emanare i Cas”.

La presidente della Regione ha anche interessato il prefetto di Perugia Francesco Zito della questione, in particolare del fatto che 220 famiglie di Umbertide, Perugia e Gubbio erano in attesa del sostegno economico, oltre a tenersi costantemente in contatto con il commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli per trovare soluzioni alternative in grado di sbloccare l’erogazione del Cas. Ora, dopo l’inserimento del decreto legge, la Protezione Civile emanerà l’ordinanza con cui potranno essere assegnati i contributi.

“E’ stato un lavoro di squadra – afferma la presidente – che ha portato ad ottenere il risultato in tempi rapidi così le famiglie colpite dal terremoto del 2023 potranno beneficiare del Cas e pensare alla ricostruzione delle proprie case. Ricordiamo infine che i cittadini interessati dovranno presentare le manifestazioni di interesse entro il 30 ottobre prossimo e come Ufficio speciale ricostruzione coadiuveremo tutte le richieste”.

I nostri video

Il telegironale dell'Umbria dell'8 agosto 2025
Il telegironale dell'Umbria dell'8 agosto 2025
Il Telegiornale dell'Umbria - Edizione della sera [08 ago 2025]
Il Telegiornale dell'Umbria - Edizione della sera [08 ago 2025]
Coppa, Ternana a Chiavari con l’Entella. Se Perugia e Gubbio vincono sarà derby
Operazione anti contraffazione sequestro maxi a Foligno
A tavola con la tradizione Sellano si prepara alla 22ª Sagra della fojata e dell’attorta
Montelago Celtic Festival Musica, cultura, sport, natura e la Città nomade
Terni, due fogli di via per campani arrestati per tentata truffa
Aperte immatricolazioni e iscrizioni all’Università di Perugia per l'anno 2025 2026
Sofia De Martis al PiedilucoFestival con il violino Odoardi
credits: La Stampa
Video e indagini sul tragico schianto in A1, tre morti
Contrasto agli illeciti valutari Intercettati oltre 133 mila euro non dichiarati
Guardia di Finanza di Napoli Sequestrati oltre 380 mila prodotti Realizzato con Clipchamp
Esodo estivo 8 10 agosto 2025, attesi oltre 12,6 milioni di spostamenti
Fermato contrabbando di valuta per 133.000 euro al confine
Il Telegiornale dell'Umbria del 7 agosto 2025
Il Telegiornale dell'Umbria del 7 agosto 2025
Il Telegiornale dell'Umbria - Edzione della sera [07 agosto 2025]
Il Telegiornale dell'Umbria - Edzione della sera [07 agosto 2025]
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*