Signorelli: Viaggi nel Restauro della ‘Santa Cecilia’ a Città di Castello

Signorelli – Dopo l’eco dell’anno signorelliano trascorso, l’Amministrazione comunale di Città di Castello organizza un ciclo di visite guidate e laboratori in occasione del restauro della Pala di Santa Cecilia. L’opera, oggetto di restauro grazie al sostegno dell’Università eCampus, sarà aperta al pubblico in un cantiere allestito nella pinacoteca comunale nelle giornate di sabato 28 gennaio e sabato 4 febbraio, su prenotazione.

**Il Viaggio nel Restauro: Storia e Curiosità Inedite**

L’assessore alla Cultura, Michela Botteghi, afferma che questo percorso si inserisce in continuità con l’anniversario del cinquecentenario signorelliano, proponendo eventi che vanno oltre le celebrazioni, diventando un punto di apertura verso la cittadinanza e i visitatori più giovani. Durante le visite, della durata di un’ora per tre gruppi dalle ore 15 alle 18, sarà possibile scoprire la straordinaria storia della Pala di Santa Cecilia, ancora in parte inedita. Giuseppe Sterparelli, curatore del volume “Luca Signorelli a Città di Castello” e ideatore del restauro, svelerà episodi fortunati, come quello che ne impedì l’invio al Louvre da parte degli ufficiali di Napoleone, e le vicende della predella, scorporata dal dipinto e miracolosamente ricomparsa in un’asta a New York.

**Il Restauratore Svela i Segreti: Paolo Pettinari al Lavoro**

Paolo Pettinari, il restauratore della pala con formazione presso l’Opificio delle Pietre Dure, illustrerà i primi risultati del suo lavoro, mostrando dettagli nascosti e svelando alcuni segreti per riportare l’opera al suo originario splendore. Inoltre, Pettinari condurrà uno speciale laboratorio per i bambini e le loro famiglie il 4 febbraio, affiancato dallo staff di Poliedro Cultura e da Bottega Tifernate, che metterà a disposizione modellini su cui far lavorare i più piccoli.

**Prenotazioni e Dettagli:**

Per partecipare alle visite, è necessario prenotare contattando Poliedro Cultura al numero 075.8554202 o 075.8520656, o via email a cultura@ilpoliedro.org. Il costo delle visite è compreso nel biglietto di ingresso al museo, offrendo un’opportunità unica di immergersi nel mondo del restauro e della storia d’arte di Luca Signorelli.