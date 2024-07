Sicurezza Stradale: Nuove Misure in Arrivo all’Incrocio Ferrer-de Cesare

L’Assessore alla Viabilità e alla Polizia Locale, Rodolfo Braccalenti, ha annunciato in consiglio comunale una serie di misure per migliorare la sicurezza all’incrocio tra via Ferrer e viale Raffaele de Cesare. Queste misure includono l’installazione di una segnaletica verticale luminosa lampeggiante e la sostituzione delle lanterne in illuminazione pubblica con nuove lampade a LED.

L’annuncio è arrivato in risposta all’interrogazione del capogruppo di Forza Italia, Tommaso Campagni, che ha sollevato la questione della sicurezza all’incrocio in questione. Campagni ha sottolineato che gli incidenti continuano a verificarsi, l’ultimo dei quali all’inizio di giugno, coinvolgendo un motorino e una macchina.

Braccalenti ha spiegato che l’amministrazione comunale ha già adottato una serie di misure per migliorare la sicurezza all’incrocio, tra cui l’eliminazione della doppia canalizzazione del traffico veicolare e il restringimento della carreggiata a una sola corsia d’immissione. Queste misure hanno aumentato la visibilità e hanno permesso di creare un piccolo tratto di percorso a protezione dei pedoni.

Le nuove misure annunciate includono l’installazione di una segnaletica verticale luminosa lampeggiante lungo via De Cesare, sia nelle immediate vicinanze della rotonda con via Diaz e viale Veneto, sia all’incrocio con via della Tina. Inoltre, è prevista la sostituzione delle lanterne in illuminazione pubblica con nuove lampade a LED, che miglioreranno le performance di radiazione luminosa dell’area, passando dall’attuale luce arancione a una luce bianca naturale.

L’Assessore ha inoltre risposto alle proposte avanzate da Campagni, tra cui l’istituzione dell’obbligo di svolta a destra per i conducenti che da via Ferrer si immettono in via de Cesare. Braccalenti ha chiarito che tale ipotesi non è stata adottata perché avrebbe limitato il conflitto tra le traiettorie dei veicoli.

Campagni ha replicato, auspicando che si trovi il modo di migliorare ulteriormente quel tratto di strada. “Gli incidenti continuano a capitare, quindi se si riuscirà a trovare una soluzione che vada ad attenuare ulteriormente il rischio di sinistri sarebbe tutto di guadagnato”, ha detto l’esponente di Forza Italia.