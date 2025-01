Sicurezza: Nuove telecamere alle Fontanelle e in Via Capitini

Sicurezza – Sono in fase di completamento i lavori d’installazione delle nuove telecamere di videosorveglianza nella zona delle Fontanelle, per la quale era arrivata all’Amministrazione la richiesta di alcuni cittadini per l’installazione di telecamere. Il Comune, accogliendo l’istanza, ha attinto le risorse necessarie partecipando ad appositi bandi pubblici del Ministero dell’Interno per raggiungere questo altro importante traguardo.

L’importo totale del progetto di videosorveglianza denominato “Umbertide territorio sicuro” è di 31.393,88 euro, di cui 16mila euro a carico del Comune di Umbertide e 15.393,88 euro a carico del Ministero dell’Interno.

A questo importo il Comune intende aggiungere ulteriori 5mila euro per poter potenziare i punti di ripresa.

L’area strategica per i collegamenti tra il centro storico, l’abitato delle Fontanelle e l’uscita della E 45 di Montone è stata interessata dall’importante cofinanziamento del Ministero dell’Interno ottenuto grazie alla valutazione positiva del progetto del Comune di Umbertide, ritenuto qualitativamente meritevole, e all’importanza dell’impianto ai fini della sicurezza urbana.

Il progetto, supportato dalla Prefettura di Perugia, ed elaborato dalla Polizia Locale in stretta collaborazione con l’assessore alla Polizia Municipale e alla sicurezza, Francesco Cenciarini, ha permesso di gettare le basi per estendere l’installazione delle telecamere anche al centro delle Fontanelle e successivamente nei pressi della zona delle Petrelle.

La realizzazione del progetto vede l’installazione di 10 telecamere di cui 3 di lettura delle targhe dei veicoli e altre 7 telecamere di controllo ambientale.

E’ stata installata una postazione di videosorveglianza anche presso l’intersezione di via Capitini e via Forlanini rappresentata da 4 telecamere di cui 1 di lettura targhe in quanto, tale incrocio di strade, rappresenta uno snodo oggetto di grande transito di veicoli diretti verso l’ospedale e verso le scuole di via Capitini.

Tale installazione permetterà inoltre di agevolare l’estensione della videosorveglianza a via Colombo, via dei Patrioti e all’accesso alla località di San Benedetto.

Da sottolineare come questa postazione si presenti strategica anche per garantire una videosorveglianza estremamente efficace dei flussi di veicoli diretti verso la scuola primaria Di Vittorio, consentendo così un controllo costante ma discreto anche del popoloso plesso scolastico formato da tanti bambini umbertidesi.

Tutte le telecamere installate garantiranno una ripresa dei luoghi e dei transiti veicolari H24 con ottiche multifocali e dispositivi di riconoscimento ottico (Ocr) all’avanguardia.

Le nuove telecamere sono già predisposte per il collegamento con la banca dati nazionale di lettura targhe dei veicoli. La ditta che gestirà l’adeguamento delle telecamere alle specifiche del sistema nazionale di lettura targhe sarà la società TargaSystem di Brendola (Vicenza).

A breve verranno installati i cartelli che preavviseranno l’estensione delle aree videosorvegliate.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Luca Carizia e dall’assessore Francesco Cenciarini: “La sicurezza dei nostri cittadini è una priorità assoluta per questa Amministrazione. Grazie ad un progetto strategico e all’importante sostegno del Ministero dell’Interno, stiamo rafforzando sempre di più il sistema di videosorveglianza nel nostro territorio, puntando su tecnologie all’avanguardia e su una pianificazione che risponda concretamente alle esigenze di controllo e prevenzione. L’installazione delle nuove telecamere alle Fontanelle, in via Capitini e nelle aree limitrofe rappresenta un passo importante per garantire maggiore sicurezza nei luoghi più frequentati e lungo le principali direttrici di collegamento. Continueremo a lavorare con determinazione per estendere ulteriormente questi strumenti in tutto il territorio comunale, rafforzando così la tutela e la tranquillità della nostra comunità.”