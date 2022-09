Search for: Search Button

Si inaugura la nuova scuola dell’infanzia “Marcella Monini”

E’ fissato per sabato 1° ottobre il taglio del nastro della nuova scuola dell’infanzia “Marcella Monini”. La macchina organizzativa sta lavorando alacremente per la realizzazione dell’evento che rappresenta un momento storico e di grande valore per tutta la comunità umbertidese, con l’inaugurazione di un fondamentale presidio per la crescita e l’educazione dei più piccoli dedicato alla mamma coraggio Marcella Monini Medaglia d’Oro al Valor Civile della Presidenza della Repubblica Italiana che sacrificò la propria vita nel 2008 per salvare i propri figli.