Shopping natalizio a Città di Castello, Retrò Christmas Edition e i negozi aperti nel centro storico

Giornata di shopping natalizio domenica 17 dicembre a Città di Castello: centro storico e frazioni del territorio comunale offriranno a tifernati e turisti una scelta ampia e variegata di opportunità di acquistare regali da mettere sotto l’albero, con tanti appuntamenti ispirati alla magia della festività più attese dell’anno.

Con i 110 espositori di Retrò Christmas Edition in piazza Matteotti, piazza Fanti e piazza Gabriotti e tutti i negozi aperti, fin dal mattino il centro storico tifernate sarà una miniera infinita di idee e curiosità da attraversare circondati dai colori delle luminarie che abbelliscono vie e piazze, ma anche dai brani del Natale in filodiffusione, che accoglieranno come un abbraccio tutti i visitatori. La cornice ideale non solo per accompagnare la ricerca di un dono da scegliere con il cuore, ma anche per piacevoli momenti da trascorrere in compagnia di familiari e amici nel museo all’aperto al centro della città. Chi vorrà cogliere l’occasione per vivere l’atmosfera natalizia che si respira nelle comunità delle frazioni, tra gli scorci paesaggistici più belli, avrà l’imbarazzo della scelta con gli appuntamenti che si concentreranno nella zona sud del territorio comunale.

Dalle ore 15.00 alle ore 20.00 a Trestina i bambini allieteranno tutti i presenti con i canti e la contagiosa allegria con cui attendono l’arrivo di Babbo Natale e ci sarà tanto da vedere e acquistare nei mercatini che saranno allestiti nel cuore dell’abitato. Come in luogo incantato, anche Petrelle accoglierà i visitatori con i mercatini e i laboratori per bambini e genitori che saranno curati da Malakos.

“Natale in città quest’anno mette proprio l’accento sui bambini e sulle famiglie, con tanti eventi pensati per vivere il Natale insieme, tra divertimento e spensieratezza – commenta l’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri – un mix che caratterizzerà il ricco calendario di eventi con cui entreremo nel nuovo anno, con l’idea di valorizzare la nostra città, ogni sua comunità, come luoghi accoglienti, nei quali gustare appieno lo spirito natalizio”. Tutti gli appuntamenti del periodo delle festività a Città di Castello, con gli aggiornamenti in tempo reale, potranno essere consultati sul portale istituzionale “Città di Castello Turismo” (https://www. cittadicastelloturismo.it), sul sito web del Comune (https://www.comune. cittadicastello.pg.it), sui canali social dell’ente e sulla cartellonistica sistemata nei luoghi di maggior passaggio della città.

Per consentire lo svolgimento di Retrò Christmas Edition, il comando della Polizia Locale ha emesso un’ordinanza che dalle ore 06.00 alle ore 20.00 del di domenica 17 dicembre istituirà il divieto di transito (compresi gli autorizzati, ma con eccezione dei mezzi di soccorso e dei mezzi di polizia, su piazza Matteotti, piazza Fanti e piazza Gabriotti, nel tratto compreso tra via del Popolo e via Cacciatori del Tevere. La sosta veicolare sarà, inoltre, vietata a tutti in piazza Fanti, compresi gli autorizzati.