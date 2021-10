Secondi per la crescita merita nostro territorio servono visione concretezza

Chiama o scrivi in redazione

Secondi (Pd): “Per la crescita che merita il nostro territorio servono visione e concretezza”

“E’ un ballottaggio importante, che affrontiamo con grande determinazione e soprattutto con la soddisfazione di aver visto nell’ultima tornata risultati davvero apprezzabili. Questo ci dona ancora più forza nel proseguire sulla via intrapresa”, così Luca Secondi, candidato sindaco di Città Di Castello a conclusione dell’incontro che si è svolto questa mattina in presenza del segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, giunto nella località umbra a sostegno del candidato.

Fonte: Ufficio stampa

Luca Secondi

“Per noi ora comincia una fase di slancio e rilancio. La nostra regione ha attraversato un periodo piuttosto complicato, è vero, ma adesso è arrivato il momento di essere nuovamente competitivi con lo sguardo sempre rivolto al futuro nell’interesse del nostro territorio e della comunità tutta, senza lasciare indietro nessuno. Il cambiamento di cui ci facciamo portavoce -ha proseguito Secondi- è quello dell’ascolto per trovare soluzioni concrete che sposino innanzitutto i bisogni della nostra realtà e le relative opportunità.

Nei prossimi mesi e nei prossimi anni -ha poi concluso- si giocheranno sfide strategiche che riguardano in misura importante anche le amministrazioni locali: la giusta visione e organizzazione pragmatica del lavoro da svolgere e delle responsabilità a cui far fronte può garantire la riuscita della crescita che il nostro territorio merita”.