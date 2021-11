Chiama o scrivi in redazione

Secondi ha incontrato il comandante provinciale della Guardia di Finanza

Il sindaco, Luca Secondi, ha incontrato stamattina nelle residenza municipale tifernate il comandante provinciale della Guardia di Finanza colonnello Antonella Casazza, insediatasi lo scorso mese di agosto. All’incontro che si è svolto presso la residenza municipale ha partecipato anche il nuovo nuovo comandante della Tenenza di Citta’ di Castello, sottotenente, Daniele Maggioni che subentra al Luogotenente C.S. Pier Luigi Bettoni.

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Città di Castello

Nel rinnovare al comandante provinciale i sentimenti di gratitudine e fattiva collaborazione delle istituzioni sul versante della sicurezza, controllo del territorio e diffusione della cultura della legalità, il sindaco Luca Secondi ha colto la gradita occasione della visita per estendere “sentita gratitudine della comunità locale per il lavoro svolto dalla tenenza tifernate ogni livello sottolineando l’importanza della realtà di Città di Castello nel contesto regionale dal punto di vista produttivo ed economico, con la presenza di numerose aziende di alto livello in ambito nazionale e internazionale e di un tessuto commerciale che offre un ampio ventaglio di attività.”

Secondi ha infine confermato al nuovo comandante della Tenenza di Città di Castello, Daniele Maggioni la piena disponibilità del comune, sui propri ambiti di competenza, a proseguire in sinergia con la guardia di finanza e con tutte le forze dell’ordine e di polizia, ogni azione tesa al rispetto della legalità. “

“Come amministrazione comunale faremo come sempre, del rispetto delle regole, uno dei cardini della nostra azione – ha concluso il sindaco – e siamo sicuri di trovare ancora nei tifernati una forte condivisione del percorso che portiamo avanti per il rafforzamento di un senso di comunità fondato sulla difesa e sulla promozione della legalità, come elementi primari della convivenza all’interno della nostra città”.