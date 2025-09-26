Scuola Verna ultimata: gli studenti tornano all’inizio 2026

Investimento da 1,3 milioni di euro con fondi PNRR per Verna

Si avvicinano alla conclusione i lavori di ristrutturazione dell’istituto elementare Anna Frank situato nella frazione di Verna. L’intervento rappresenta un traguardo significativo per le popolazioni locali di Verna e Ranchi, che potranno finalmente beneficiare di una struttura educativa rinnovata e tecnologicamente avanzata.

L’edificio scolastico, oggetto di una trasformazione radicale, si appresta a diventare un emblema di sviluppo e coesione per la comunità locale. Gli investimenti nelle infrastrutture educative delle aree periferiche assumono particolare rilevanza strategica, fungendo da baluardo contro il fenomeno dello spopolamento e offrendo prospettive concrete alle giovani generazioni.

Come sottolineato dall’amministrazione comunale guidata da Carizia, l’educazione costituisce il fulcro dello sviluppo futuro, principio che ha orientato la realizzazione di questo progetto a Verna. L’iniziativa si inquadra nella più ampia strategia di modernizzazione del patrimonio scolastico comunale avviata negli ultimi anni.

Il progetto, del valore complessivo di 1 milione e 320mila euro, è stato reso possibile grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Gli interventi prevedono due direttrici principali: il potenziamento dell’efficienza energetica e l’adeguamento antisismico della struttura esistente.

La ristrutturazione comporterà una completa trasformazione degli ambienti interni, con la fornitura di nuovi mobili e attrezzature didattiche. Le aule subiranno un ampliamento attraverso una riorganizzazione razionale degli spazi, che permetterà l’installazione di nuove pavimentazioni, sistemi di illuminazione più performanti e una tinteggiatura omogenea degli ambienti.

Particolare attenzione è stata dedicata alla riconfigurazione delle aree comuni, con la realizzazione di un’ampia agorà che fungerà da centro nevralgico delle attività educative. Anche i laboratori specializzati e la palestra saranno sottoposti a un intervento di completo rinnovamento.

Sul versante della sicurezza strutturale, gli interventi mirano a rafforzare la resistenza dell’edificio esistente. Saranno installate fasce in fibra di acciaio sulla porzione originaria in muratura, mentre alcuni pilastri della sezione in cemento armato saranno sottoposti a incamiciatura per incrementarne la stabilità.

Per quanto riguarda l’efficientamento energetico, verrà applicato un sistema a cappotto su tutta la struttura, implementato un innovativo sistema a pompa di calore con riscaldamento a pavimento, sostituiti tutti i serramenti e migliorato il microclima interno attraverso interventi mirati e specifici.

Durante la fase di cantiere, gli studenti dell’istituto di Verna hanno trovato sistemazione temporanea presso il Centro di Vita Associativa di Calzolaro, che al termine dei lavori tornerà a disposizione della comunità locale per le consuete attività associative, riprendendo il suo ruolo di riferimento sociale per Calzolaro.

Il sindaco Luca Carizia e l’assessore ai lavori pubblici e all’edilizia scolastica Alessandro Villarini hanno espresso grande soddisfazione per il raggiungimento di questo obiettivo, evidenziando come l’intervento si inserisca nel programma complessivo di rinnovamento già avviato sulle scuole comunali.

“La ristrutturazione e il potenziamento dell’istituto di Verna” hanno dichiarato i rappresentanti dell’amministrazione “testimoniano l’attenzione concreta di questa giunta verso una frazione di particolare importanza, consolidando l’eccellente collaborazione sviluppata tra il municipio e le istituzioni scolastiche del territorio”.

Gli amministratori hanno sottolineato l’importanza di rendere sempre più accoglienti, sicuri e funzionali questi edifici, creando spazi che favoriscano lo sviluppo equilibrato e consapevole dei giovani studenti. Dopo i precedenti interventi realizzati a Montecastelli, Calzolaro e Niccone, questa nuova struttura rappresenta un elemento fondamentale nel percorso intrapreso dall’amministrazione.

Il rientro degli alunni nella struttura completamente rinnovata è programmato per l’inizio del 2026. Con questa importante realizzazione, la frazione di Verna potrà finalmente disporre di un progetto pensato per garantire ai bambini un ambiente educativo moderno e funzionale, perfettamente inserito nel contesto territoriale umbertidese e capace di rafforzare ulteriormente il senso di appartenenza comunitaria.

L’intervento rappresenta un investimento strategico nel futuro delle frazioni, confermando l’impegno dell’amministrazione comunale nel garantire servizi educativi di qualità anche nelle aree più periferiche del territorio, contribuendo così al mantenimento della vitalità di queste importanti realtà locali.