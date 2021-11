Scuola media di Pistrino di Citerna, al via i lavori di adeguamento sismico

Chiama o scrivi in redazione

Al via i lavori di adeguamento sismico della Scuola media di Pistrino

Al via i lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado Giacomo Leopardi di Pistrino, realizzati dal Comune di Citerna e finanziati mediante contributo MIUR, DM n.175 del 10/03/2020 – Piano 2019.

Fonte: Ufficio Stampa Provincia di Perugia

Mercoledì 3 novembre, alle ore 16, presso la Scuola media stessa, situata in via della Libertà nella frazione di Pistrino, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione degli interventi che verranno eseguiti per riqualificare l’intera struttura.

Saranno presenti il sindaco Enea Paladino, insieme agli assessori comunali Paolo Carlini e Anna Conti, l’assessore regionale all’Istruzione, Paola Agabiti, il dirigente scolastico, prof. Filippo Pettinari, e il responsabile unico del procedimento, Letizia Coltellini.