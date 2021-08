Citerna, ottimi i numeri della stagione turistica 2021, in aumento le presenze

Visitatori conquistati dalle bellezze artistiche e paesaggistiche, unite ai tanti eventi del borgo

L’estate non è ancora finita, ma il comune di Citerna può già fare un resoconto molto positivo della bella stagione.

Il grande afflusso turistico registrato fin dall’inizio dell’estate sta infatti continuando in modo crescente nelle settimane delle vacanze agostane, con tanti visitatori italiani e anche molti europei, attratti dalle bellezze paesaggistiche ed artistiche del comune umbro.

Il cammino di Francesco vede un numero sempre crescente di pellegrini che fanno tappa a Citerna per ammirare il paesaggio e le bellezze artistiche, medievali e rinascimentali della cittadina, ma anche per godere della spiritualità e della pace della campagna umbra. Ma tanti sono anche i turisti che raggiungono Citerna in moto o in auto, molti dei quali ne hanno scoperto le bellezze recentemente, grazie alla grande risonanza data dalla partecipazione a Linea Verde.

Visitatori e cittadini che hanno anche potuto godere di un ricco programma di intrattenimento culturale, con eventi gratuiti in ognuna delle settimane estive: dalla musica live, alle mostre d’arte, alle rievocazioni storiche.

“L’estate è ancora in corso, ma ci possiamo ritenere già molto soddisfatti nel vedere il nostro territorio così pieno di visitatori”, fa sapere l’assessore al turismo ed alla cultura del Comune di Citerna. “Il nostro comune – continua – è così ricco di bellezze che per chiunque viene è una continua scoperta. Sia per accogliere i turisti che per offrire ai nostri concittadini un’estate di intrattenimento, abbiamo messo in piedi un programma di eventi estivi ricco e di qualità. Uno sforzo che all’inizio abbiamo intrapreso non senza titubanza, vista l’incertezza del momento, ma che abbiamo voluto comunque portare avanti proprio per offrire a tutti un po’ di bellezza e di svago dopo tanti mesi difficili. Visto il grande apprezzamento ricevuto per tutti gli eventi fin qui svolti, possiamo essere soddisfatti della scommessa fatta e questo ci dà l’entusiasmo per fare ancora meglio la prossima estate. Tutto è stato fatto nel rispetto dei protocolli vigenti e devo ringraziare ancora i volontari, davvero tanti, che stanno collaborando perché tutto funzioni”.

Gli eventi continuano per tutta l’estate a Citerna. L’ultimo weekend di agosto ancora musica, cultura e svago grazie a due importanti appuntamenti: venerdì 27 il comune umbro ospita un concerto del Festival delle Nazioni e domenica 29 per tutta la giornata sarà il palcoscenico del Festival dei Cammini, con vari eventi su tutto il centro storico.