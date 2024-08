Scuola di Musica Puccini: iscrizioni aperte per i docenti 2024/2025

La scuola comunale di musica G. Puccini di Città di Castello ha pubblicato l’avviso per l’iscrizione all’Elenco dei docenti di materie musicali per l’anno scolastico 2024/2025. Nonostante il periodo estivo, la scuola non va in vacanza e si prepara per il nuovo anno scolastico.

Il sindaco Luca Secondi e l’assessore alla Cultura Michela Botteghi hanno ricordato che l’anno appena concluso è stato di ripartenza, con la riorganizzazione della scuola sotto la guida del nuovo direttore Nolito Bambini. Sono stati introdotti il registro elettronico e nuovi corsi, tra cui la propedeutica per i bambini da 0 a 6 anni. Le tariffe sono state modificate per incentivare l’educazione musicale a costi agevolati per tutti gli alunni delle scuole cittadine, dalla primaria alla secondaria superiore.

Gli sforzi sono stati premiati con 195 iscrizioni, la nascita di un’ensemble e di un coro della scuola, e una presenza capillare negli eventi del calendario cittadino. La scuola ha riaperto il bando per la formazione dell’Elenco Docenti, che andranno a formare il corpo insegnanti del prossimo anno, il cui inizio è previsto per il 1 ottobre.

Requisiti per l’inclusione nell’Elenco Docenti:

Possesso di diploma di laurea relativo alla materia per la quale si richiede l’inclusione.

Per le materie di indirizzo moderno, in assenza di diploma di laurea, è necessaria un’esperienza minima triennale di insegnamento documentabile.

La domanda di iscrizione deve essere redatta secondo il modello allegato all’avviso e deve indicare la sezione di specifica competenza (indirizzo classico o moderno) e la disponibilità settimanale all’insegnamento. Alla domanda devono essere allegati il curriculum formativo e professionale e una copia fotostatica di un documento di identità datato e sottoscritto.

Modalità di presentazione della domanda:

Tramite PEC all’indirizzo: cittadicastello@postacert.umbria.it entro il 31 agosto 2024 , ore 23.59.

, ore 23.59. In forma cartacea all’Ufficio Protocollo del Comune di Città di Castello, con il plico contenente la domanda e i relativi allegati.

Le domande potranno essere presentate fino al 31 agosto 2024. Per i maestri e professionisti già iscritti, qualora in possesso dei requisiti richiesti, non sarà necessaria una nuova candidatura. Per chi presentasse la domanda oltre i termini, l’inclusione all’Elenco avverrà nel corso del successivo aggiornamento interannuale.

La documentazione è consultabile e scaricabile dal sito del Comune di Città di Castello. Sono sempre aperte anche le preiscrizioni alla scuola di musica attraverso il form online disponibile sul sito del Comune.

Calendario degli eventi:

31 agosto 2024, ore 23.59: Scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione all’Elenco Docenti.

Scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione all’Elenco Docenti. 1 ottobre 2024: Inizio del nuovo anno scolastico presso la scuola comunale di musica G. Puccini.

La scuola comunale di musica G. Puccini di Città di Castello continua a essere un punto di riferimento per l’educazione musicale e la cultura nella città.