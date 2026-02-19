Scuola Alighieri: pronto il decreto per finanziare l’edificio

Castro regala il successo al Bologna contro il Brann Nell'andata dei playoff di Europa League gli emiliani vincono 1-0 a Bergen.

Meloni “La campagna referendaria resti nel merito, non sia una lotta nel fango” ROMA (ITALPRESS) – “Penso che sia molto importante che questa campagna referendaria rimanga sul merito e sul contenuto di ciò di cui stiamo parlando, senza cercare di trasformarla in altro: una polarizzazione o un referendum sul governo interessa chi non può stare nel merito, non noi perchè la conferma della riforma può solo fare il […]

Al Museo del Milan un nuovo progetto per accessibilità visitatori MILANO (ITALPRESS) – A 23 anni dalla sua nascita, Fondazione Milan ha voluto lanciare un nuovo progetto di accessibilità per persone con disabilità visiva allestito nel Museo Mondo Milan. Il viaggio che viene proposto ai visitatori è un racconto attraverso immagini e cimeli di un impegno costante e in continua evoluzione, capace di porre l’attenzione […]

Arditti e Gallicola, in “Piumini e catene” il racconto sul fenomeno maranza ROMA (ITALPRESS) – Un viaggio all’interno di 12 storie di cronaca per raccontare uno dei fenomeni più discussi negli ultimi anni, quello dei maranza. E’ “Piumini e catene. Storie di maranza” (Armando Curcio Editore), libro scritto da Roberto Arditti e Alessio Gallicola, con i contributi di Tommaso Cerno e Maria Rita Parsi, psicoterapeuta scomparsa il […]

“L’antidoto” di Cerasa “Scardinare gli ingranaggi del catastrofismo” ROMA (ITALPRESS) – “Un invito a ribellarsi, a scardinare gli ingranaggi del catastrofismo ma anche a trovare degli antidoti per provare a cercare delle soluzioni perchè è innegabile che questa fase storica sia difficile da governare, ma di fronte ai problemi del mondo bisogna aver fiducia nel futuro, nell’innovazione, fiducia che anche i problemi peggiori […]

A.Benetton “La paternità mi ha arricchito, con i miei figli il dialogo è continuo” ROMA (ITALPRESS) – “Essere padre per me vuol dire saper essere una guida, in primis con l’esempio, senza mai confondere i ruoli”. E’ il cuore del racconto che Alessandro Benetton affida a Gente, dove l’imprenditore trevigiano si apre sul rapporto con i figli Agnese (25 anni), Tobias (22) e Luce (18), che da sei anni […]

La Russa “Bene Mattarella, campagna referendaria sia sui temi” ROMA (ITALPRESS) – “Non sono Mattarella, sono molto meno, ma è quello che vado ripetendo da tempo. Credo che la campagna sul referendum, perchè credo che a questo si riferisse il presidente, debba essere condotta sui temi tecnici, sui temi relativi al contenuto della riforma, che può piacere o non piacere, ma non bisogna travisarla, […]

La Cina si sblocca a Milano-Cortina, primi ori con snowboard e freestyle Su Yiming vince la finale dello slopestyle, Xu Mengtao si conferma negli aerials

Regno Unito: Bbc “Arrestato Andrea Windsor-Mountbatten” LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Le autorità britanniche hanno arrestato Andrea Windsor-Mountbatten. Lo riporta la BBC, aggiungendo che l’accusa è di abuso d’ufficio. Secondo le fonti dell’emittente pubblica britannica, l’ex principe, che proprio oggi compie 66 anni, è stato arrestato nelle prime ore del mattino dalla polizia di Thames Valley e si trova attualmente in […]