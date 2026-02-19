Scuola Alighieri: pronto il decreto per finanziare l’edificio

Secondi e Guerri a Roma per sbloccare il nuovo plesso
ROMA, 19-02-2026 – Svolta decisiva per il futuro della formazione scolastica nel territorio. Il sindaco Luca Secondi, accompagnato dall’assessora ai servizi educativi Letizia Guerri, ha partecipato oggi a una missione istituzionale presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’obiettivo del vertice romano era definire una volta per tutte il destino della scuola secondaria “Dante Alighieri”, un istituto rimasto in sospeso dopo la demolizione del vecchio plesso. Al tavolo tecnico, presieduto da Simona Montesarchio, figura di vertice per l’unità di missione dedicata al PNRR, sono stati delineati i contorni economici e temporali di un’operazione che la città attende con ansia, trovando una disponibilità totale da parte degli organi ministeriali, come riferisce il comunicato di Giorgio Galvani – Comune di Città di Castello.
Durante il serrato confronto con i tecnici governativi, è emersa la volontà politica di superare le impasse burocratiche attraverso uno strumento normativo d’urgenza. Il Ministero sta infatti finalizzando un decreto specifico che andrà a coprire i costi di ricostruzione per tutti quegli edifici scolastici italiani che, a seguito di un abbattimento programmato, non hanno ancora visto sorgere le nuove mura. Questo atto legislativo rappresenta la “chiave di volta” per sbloccare i fondi necessari, garantendo al Comune le risorse certe per far ripartire le ruspe e restituire agli studenti spazi didattici moderni e sicuri nel cuore di Città di Castello.
I dirigenti del dicastero hanno rassicurato la delegazione locale: l’emanazione del decreto è questione di brevissimo tempo. Una notizia accolta con estremo favore dal sindaco Secondi, che ha già messo in preallarme la macchina amministrativa comunale per farsi trovare pronti al momento del via libera formale. Una volta ottenuto il sigillo ministeriale, si passerà infatti agli uffici tecnici del territorio, che dovranno gestire la complessa fase degli appalti e dei collaudi. Il dialogo odierno si inserisce in un percorso iniziato la scorsa settimana con il Ministro Giuseppe Valditara, confermando che il caso della “Alighieri” è considerato una priorità nazionale nel quadro degli investimenti sull’edilizia.
La futura scuola un esempio di architettura contemporanea al servizio dell’apprendimento. Il progetto prevede l’impiego di standard elevatissimi in termini di antisismica e sostenibilità energetica, in linea con i dettami europei. L’amministrazione punta a creare un ambiente che favorisca l’innovazione pedagogica, riducendo al minimo l’impatto ambientale. Questo impegno finanziario straordinario permetterà di superare le difficoltà logistiche che hanno finora costretto docenti e alunni a soluzioni provvisorie, puntando a una stabilità educativa che è alla base del rilancio sociale e civile dell’intera comunità.
La giornata di oggi dimostra come la collaborazione tra enti locali e Governo centrale possa produrre risultati concreti quando si parla di diritti fondamentali come l’istruzione. Il costante aggiornamento fornito al consiglio comunale dal sindaco testimonia inoltre un approccio improntato alla massima trasparenza, volto a rassicurare non solo la politica, ma soprattutto le famiglie e il personale scolastico che da troppo tempo chiedevano certezze sulla ricostruzione della “Dante Alighieri”.
Commenta per primo