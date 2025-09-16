Scontro tra auto a Coldipozzo, due persone ferite

Vigili del fuoco estraggono i conducenti, sul posto il 118

Questa mattina, poco dopo le 7, si è verificato un incidente stradale nella zona di Coldipozzo, al bivio per Montone, nel territorio di Città di Castello. Due automobili si sono scontrate in circostanze ancora in fase di accertamento, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Città di Castello, che hanno operato per estrarre entrambi i conducenti rimasti intrappolati all’interno dei rispettivi veicoli a causa dell’impatto. Una volta liberati, i due automobilisti sono stati affidati al personale sanitario del 118, intervenuto con le ambulanze per prestare le prime cure e trasferirli successivamente in ospedale.

L’urto ha causato gravi danni ai mezzi coinvolti e ha reso necessarie le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata. I vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica dell’area, rimuovendo parti di carrozzeria e detriti sparsi sull’asfalto per consentire il ripristino della viabilità.

La polizia locale di Città di Castello ha garantito la gestione del traffico e ha avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Saranno le verifiche degli agenti a chiarire eventuali responsabilità e le cause che hanno portato allo scontro.

L’incidente ha provocato rallentamenti temporanei lungo la viabilità secondaria che collega Coldipozzo con Montone, ma la circolazione è tornata regolare dopo la rimozione dei mezzi e la conclusione delle operazioni di soccorso.

Le condizioni dei due feriti non sono ancora note con precisione, ma entrambi risultano sotto osservazione medica dopo il trasporto in ospedale.