Scontro tra auto a Coldipozzo, due persone ferite

16 Settembre 2025 Notizie 0
Scontro tra auto a Coldipozzo, due persone ferite

Vigili del fuoco estraggono i conducenti, sul posto il 118

Questa mattina, poco dopo le 7, si è verificato un incidente stradale nella zona di Coldipozzo, al bivio per Montone, nel territorio di Città di Castello. Due automobili si sono scontrate in circostanze ancora in fase di accertamento, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Città di Castello, che hanno operato per estrarre entrambi i conducenti rimasti intrappolati all’interno dei rispettivi veicoli a causa dell’impatto. Una volta liberati, i due automobilisti sono stati affidati al personale sanitario del 118, intervenuto con le ambulanze per prestare le prime cure e trasferirli successivamente in ospedale.

L’urto ha causato gravi danni ai mezzi coinvolti e ha reso necessarie le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata. I vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica dell’area, rimuovendo parti di carrozzeria e detriti sparsi sull’asfalto per consentire il ripristino della viabilità.

La polizia locale di Città di Castello ha garantito la gestione del traffico e ha avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Saranno le verifiche degli agenti a chiarire eventuali responsabilità e le cause che hanno portato allo scontro.

L’incidente ha provocato rallentamenti temporanei lungo la viabilità secondaria che collega Coldipozzo con Montone, ma la circolazione è tornata regolare dopo la rimozione dei mezzi e la conclusione delle operazioni di soccorso.

Le condizioni dei due feriti non sono ancora note con precisione, ma entrambi risultano sotto osservazione medica dopo il trasporto in ospedale.

I nostri video

Ladro e terrone di m… uomo violento fermato dalla polizia
Bilancio sociale di carità di San Lorenzo in sintesi, delle attività caritative
Precari della giustizia umbri ancora in piazza “Senza di noi il sistema si ferma”
Trasporto pubblico locale Filt Cgil e Faisa Cisal “Massiccia adesione” a sciopero
Pedala forte Francesco nei sentieri a Perugia due giorni tra sport e cultura
Carabinieri Nas di Napoli sequestro di prodotti cosmetici tossici e cancerogeni Realizzato con Cli
La rassegna stampa, edizione della notte [16 set 25]
La rassegna stampa, edizione della notte [16 set 25]
Prostituzione e stupefacenti mediante annunci su internet e prestazioni a domicilio
La Ternana ha un presidente donna Perugia, per Cangelosi fiducia a tempo
Il telegiornale dell'Umbria del 15 settembre 2025
Il telegiornale dell'Umbria del 15 settembre 2025
Distretti del commercio il futuro delle nostre città
Accordo tra Polizia e Università di Udine sulla cyber sicurezza
La rassegna stampa, edizione della notte, 15 sett 25
La rassegna stampa, edizione della notte, 15 sett 25
Dal Barocco a Beethoven, il secondo weekend della Sagra Musicale Umbra
Corteo pro Palestina a Perugia Un migliaio di partecipanti in piazza per Gaza
Celebrazioni ufficiali a Perugia per il XIV Settembre 1860 Realizzato con Clipchamp
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*