San Giustino, viola il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, arrestato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di San Giustino, hanno tratto in arresto uno straniero di 38 anni, per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare.

L’uomo, solamente pochi giorni prima, era stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri per l’ipotesi di reato di tentata violenza sessuale in danno della compagna 51enne che, oppostasi alle avances del convivente, era stata percossa riportando una prognosi di 7 giorni.

All’arrestato, dopo la convalida del provvedimento, i Magistrati al fine di tutelare l’incolumità della vittima dal rischio di subire potenziali, ulteriori aggressioni, avevano applicato la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare.

Provvedimento che evidentemente mal si è conciliato con l’indole del 38enne che, solamente pochi giorni dopo, durante un controllo di rito da parte della pattuglia dei Carabinieri di San Giustino, hanno sorpreso l’uomo proprio a casa della sua vittima, in palese violazione del provvedimento impostogli dal Giudice.

Ai Carabinieri quindi, non è rimasto che procedere all’arresto del 38enne, ricadendo la sua condotta in uno dei casi in cui, in virtù dell’importanza della tutela della vittima e della gravità della violazione commessa, l’adozione di tale provvedimento precautelare è obbligatorio.

L’arresto lo stesso giorno è stato convalidato dal Tribunale di Perugia, che ha quindi concesso i termini a difesa rinviando l’udienza al 15 giugno 2022.