San Giustino, in corso il progetto Lavori Estivi

E’ in corso il progetto Lavori estivi per ragazze e ragazzi 2022, promosso dall’Amministrazione Comunale di San Giustino attraverso il servizio Informagiovani, in collaborazione con le Cooperative sociali Asad e Cassiopea I 21 giovani selezionati, di età compresa tra i 16 e 20 anni, guidati dagli operatori esperti nel mondo delle adolescenze della Cooperativa Asad, si occuperanno della pulizia delle aree verdi, dei parchi e dei principali punti di ritrovo dei giovani.

Inoltre collaboranno nella progettazione degli spazi e delle attività del nuovo centro di aggregazione giovanile “Distretto 21” che sarà operativo nei prossimi mesi nei locali dell’ex distretto sanitario in Via Alfieri. Il progetto lavori estivi si propone come un’esperienza formativa che consenta ai ragazzi di avvicinarsi al mondo del lavoro in un contesto educativo e guidato ma equiparabile in tutto e per tutto ad una vera esperienza lavorativa: i ragazzi presentano una domanda di partecipazione e successivamente sostengono un colloquio di selezione ed una visita medica di idoneità.

Le ragazze e i ragazzi, riconoscibili dalle casacche blu con la scritta ‘Lavori Estivi’ fluo, lavorano in gruppi di lavoro e ad ognuno sono assegnate mansioni, orari e turni da rispettare. Al completamento delle ore assegnate (20 ore complessive), percepiranno un rimborso spese pari a 120 euro.

Il contesto di lavoro è quello di gruppo, così da permettere loro di relazionarsi con coetanei che hanno esperienze, interessi e caratteri diversi, imparando l’importanza del confronto, della collaborazione e del rispetto dell’altro. Soddisfazione viene espressa dall’Assessorato comunale alle Politiche Sociali che pone l’accento su un progetto formativo come quello dei Lavori estivi, pronto a dare uno stimolo maggiore ai ragazzi del territorio che vogliono impegnarsi per la propria città per renderla migliore attraverso la cura dei suoi spazi.

Un sentito ringraziamento da parte dell’Assessorato va agli educatori e agli operatori delle cooperative per la loro proficua collaborazione e soprattutto alle ragazze e ai ragazzi impegnati nel progetto, che stanno mostrando un grande senso di responsabilità e tanta volontà di mettersi al servizio per il territorio.