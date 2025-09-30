San Giustino dà il via al progetto Volley Altotevere

Presentate formazioni e settore giovanile nell’ex Museo del Tabacco

La presentazione ufficiale del Volley Altotevere si è svolta lunedì 29 settembre a San Giustino, nella sala del Museo del Tabacco, luogo simbolico per la storia sociale e sportiva del territorio, come evidenziato nel comunicato ufficiale della società. Il sindaco Stefano Veschi ha sottolineato il valore dell’alleanza sportiva che unisce le parti toscana e umbra dell’Altotevere, ribadendo il pieno sostegno dell’amministrazione. Elena Gragnoli, presidente del club biancazzurro, ha portato un saluto improntato alla tenacia, seguito da Agostino Benedetti, presidente del comitato umbro della Federazione Italiana Pallavolo, che ha evidenziato come le sinergie locali rappresentino la chiave per traguardi importanti, riconoscendo l’unicità della squadra A3 nata dall’impegno di tecnici del territorio.

Nel corso dell’evento, moderato da Gabrio Possenti, sono state presentate le squadre giovanili Under 19, Under 17 e Under 13, affidate rispettivamente a Elvidio D’Agostino, Mirco Torelli e coordinate dal direttore sportivo Leonardo Benedetti. La formazione maggiore, impegnata per il quarto anno consecutivo nel campionato di Serie A3 Credem Banca nel girone Bianco, è stata introdotta dall’amministratore delegato Claudio Bigi, che ha illustrato con dati e immagini l’evoluzione professionale del club, evidenziando il raddoppio dei soci e l’incremento degli sponsor di prestigio distribuiti nell’intera vallata.

Bigi ha inoltre anticipato i progetti di sviluppo delle infrastrutture sportive, con particolare attenzione alla riqualificazione del palazzetto dello sport di San Giustino, in collaborazione con enti e aziende locali, insieme alla nuova palestra e all’area hospitality recentemente allestita. Le 14 atlete della ErmGroup Altotevere e lo staff tecnico sono stati presentati con grande partecipazione prima del tradizionale apericena rivolto agli ospiti. L’allenatore Marco Bartolini, a conclusione, ha espresso ottimismo e motivazione, sottolineando come il gruppo stia lavorando con passione e serenità nonostante le difficoltà tipiche del precampionato.

Infine, si avvicina la terza uscita precampionato per la ErmGroup Altotevere, mercoledì 1° ottobre a Siena, contro la Emma Villas Codyeco Lupi, squadra da cui proviene l’opposto Matteo Alpini, il quale sarà avversario nel prossimo incontro.