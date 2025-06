Ristrutturato il centro arcobaleno

Nuovi spazi per l’inclusione, migliorate funzionalità e fruibilità

Il centro diurno socio-riabilitativo Arcobaleno, situato in piazza Carlo Marx e dedicato all’assistenza delle persone con disabilità, ha completato un’ampia opera di ristrutturazione. L’intervento, avallato dalla giunta comunale su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Villarini, ha avuto come obiettivo primario l’ottimizzazione degli ambienti per accrescere la loro fruibilità e ospitalità.

L’operazione ha avuto un costo complessivo di circa 28.000 euro, ripartiti tra 16.000 euro per le opere edili e 12.000 euro destinati all’acquisto di nuovi arredi. I fondi sono stati erogati tramite il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, un programma governativo volto a promuovere l’accessibilità e il supporto alle persone con esigenze speciali.

Gli spazi interni sono stati integralmente rinnovati per agevolare lo svolgimento di attività in gruppi ridotti, calibrate in base alle diverse tipologie di disabilità e ai percorsi individuali degli utenti. Sono stati acquisiti arredi specifici, concepiti per assicurare comfort e sicurezza agli ospiti. Anche l’ampio laboratorio al piano terra è stato adeguato, ora pienamente accessibile e operativo grazie all’installazione di una rampa esterna.

Il centro Arcobaleno, proprietà comunale e gestito dalla cooperativa Asad per conto dell’Usl Umbria 1, offre un servizio socio-sanitario semi-residenziale a 23 utenti di età compresa tra i 18 e i 65 anni con limitazioni dell’autonomia, fornendo assistenza specializzata e programmi educativi e riabilitativi. Tra le attività proposte agli ospiti, spicca l’impegno nella serra “Orti Felici”, esempio concreto del ruolo del centro come ambiente di sviluppo, apprendimento e interazione sociale.