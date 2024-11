Risolviamo i disastri creati dalla sinistra, tutti i lavoratori saranno tutelati

È estremamente grave che una candidata al consiglio regionale non conosca gli elementi basilari della normativa che regola l’affidamento dei servizi pubblici alla soglia comunitaria e si abbandoni alla più becera demagogia proponendo soluzioni assolutamente illegittime.

La decadenza del contratto attualmente in essere e l’impossibilità di affidamento diretto all’ASM deriva da una normativa in essere già dal 2011 in quanto tali affidamenti possono essere effettuati soltanto alle società in House, requisito non posseduto da ASM.

La situazione in essere, che l’attuale amministrazione guidata da Stefano Bandecchi sta finalmente risolvendo, deriva proprio dalla cattiva gestione delle Giunte di sinistra che, a partire dal 2011, non hanno adeguato alla normativa europea il pubblico servizio in oggetto.

Tale irregolarità è stata evidenziata più volte anche da AGCM, Agenzia garante della concorrenza, che ha sollecitato a più riprese un nuovo affidamento nel rispetto della normativa europea. Nel 2024 l’ASM ed altri soggetti privati hanno presentato proposte di project financing che una apposita commissione ha ritenuto tra loro non comparabili in assenza di elementi di valutazione omogenei.

La Giunta Comunale di Terni, inoltre, ha deciso di non aderire al bando aggiudicato da CONSIP in quanto non risponde alle esigenze dell’Ente ed ha approvato delle linee di indirizzo contenenti degli elementi tecnici che dovranno essere inseriti nel bando e a cui dovranno attenersi i soggetti che parteciperanno alla procedura.

Come prevede la normativa, ASM potrà partecipare alla procedura che verrà aggiudicata al concorrente che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa (è escluso il massimo ribasso). Altrettanto sconcertante è che una candidata non sappia che le norme a tutela dei lavoratori, previste dalle vigenti disposizioni, debbano essere inserite nel bando di gara e non certo nell’atto di indirizzo che si limita ad individuare le caratteristiche tecniche del progetto.

Dal Vicesindaco di Terni, Riccardo Corridore (con delega alla comunicazione e candidato consigliere regionale) e dai due assessori proponenti, Marco Iapadre e Giovanni Maggi, in risposta alle dichiarazioni di Lezia Michelini