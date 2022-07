Search for: Search Button

Riflettori accesi per il concerto di Noemi

È tutto pronto per i due grandi eventi di luglio del 55° Festival delle Nazioni: per il concerto di Noemi di domani sera, mercoledì 6 luglio alle ore 21.00 e per lo spettacolo Luxurîa della compagnia Barcelona Flamenco Ballet in programma venerdì 8 luglio alle ore 21.30, entrambi in scena nella splendida cornice di piazza delle Tabacchine a Città di Castello. I biglietti per i due spettacoli si possono acquistare online su vivaticket.it oppure presso la biglietteria del Festival delle Nazioni situata nel centro storico della cittadina tifernate, in via Marconi 8a. La biglietteria sarà aperta a venerdì 8 luglio, dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 19.30 (chiuso il 3 luglio). Contenuto il costo dei biglietti per i due eventi: 10,00 € per il terzo settore; 15,00 € per il secondo settore; 25,00 € per il primo settore.

Noemi, una delle artiste italiane più apprezzate del momento, inaugurerà il 55° Festival delle Nazioni con uno spettacolo musicale capace di coinvolgere il pubblico di tutte le età. Classe 1982, la giovane interprete romana è divenuta nota nel 2009 in seguito alla partecipazione alla seconda edizione italiana di X Factor, nella quale, pur non vincendo, risultò la cantante di maggior successo. Ha partecipato a sette Festival di Sanremo: nell’ultima edizione, ha presentato il brano Ti amo non lo so dire. Nel 2012 è stata scelta dalla Walt Disney per comporre la colonna sonora italiana del film d’animazione Ribell. Grazie alla sua particolare timbrica vocale, ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, inclusi cinque Wind Music Awards.

Il flamenco sarà protagonista in Luxurîa, spettacolo con le coreografie di David Gutiérrez e le musiche di Paula Reyes e dello stesso Gutiérrez che la compagnia Barcelona Flamenco Ballet presenterà al Festival delle Nazioni in prima italiana. Sarà una performance suggestiva, in equilibrio tra tradizione e istanze innovative, che vedrà in scena un nutrito e affiatato gruppo di artisti: la parte musicale sarà affidata a una formazione composta da Joel Luque Muñoz alla voce, Jordi Centeno Alfaro alla chitarra, Alejandro Martínez López al pianoforte, Alberto Garrido López alle percussioni e Rafael Palomares Soriano a flauto e sassofono. La coreografia sarà invece interpretata da un ensemble di sette ballerini: i due principali, vale a dire lo stesso David Gutiérrez Molina e Paula Sánchez Reyes; e poi Andrea Amaya Berge, María Bardolet Garcia, Claudia Martinell Farre, Estefanía Maiz Rubio, Alicia Reyes Gambin. Lo spettacolo è realizzato con il sostegno di Acción Cultural Española AC/E.

Info e biglietti: +39 349 8092046, ticket@festivalnazioni.com www.festivalnazioni.com. Programma completo del 55° Festival delle Nazioni su www.festivalnazioni.com.