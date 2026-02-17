Rifacimento via dei Casceri apre il cantiere il 2 marzo a Città di Castello

17 Febbraio 2026 Lavori pubblici, Ultime notizie 0
Rifacimento via dei Casceri apre il cantiere il 2 marzo a Città di Castello

Assemblea pubblica il 25 febbraio a Città di Castello

Il sindaco Luca Secondi ha annunciato in consiglio comunale l’avvio del cantiere per il rifacimento di via dei Casceri, fissato per il 2 marzo, anticipando anche un’assemblea pubblica programmata per il 25 febbraio con residenti, operatori economici, amministrazione e tecnici di Umbra Acque, incaricata dell’intervento da 800.000 euro. La comunicazione è arrivata a margine del dibattito sui varchi elettronici della ZTL, inserendosi in un quadro di lavori considerati prioritari dall’ente.

Intervento strategico nel piano operativo Auri

Secondi ha ricordato che l’amministrazione di Città di Castello ha scelto di concentrare le risorse del piano operativo triennale di Auri proprio su via dei Casceri, ritenendo urgente la sostituzione della condotta idrica e la separazione della rete fognaria. La situazione attuale, segnata da perdite sotterranee e cedimenti del piano stradale, ha imposto una programmazione rapida e coordinata.

Tutela della pavimentazione storica e vincoli della Soprintendenza

Il primo cittadino ha richiamato il vincolo imposto dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, che ha richiesto il mantenimento della forma e dei materiali originari della pavimentazione. Il cantiere adotterà quindi tecniche conservative, garantendo la protezione dei palazzi laterali e la salvaguardia dell’identità storica della via.

Nuove pendenze e più caditoie per eliminare ristagni

L’intervento prevede anche una revisione delle pendenze della strada e un incremento delle caditoie, così da eliminare i frequenti ristagni d’acqua e gli episodi di allagamento che negli ultimi anni hanno creato disagi ai residenti. L’obiettivo è restituire una via più sicura, funzionale e resistente nel tempo.

Coordinamento con i gestori degli altri sottoservizi

Parallelamente, il Comune ha coinvolto i gestori delle linee elettriche e del metano, invitandoli a valutare eventuali sostituzioni o adeguamenti durante l’apertura del cantiere. L’intento è evitare interventi successivi che possano compromettere la nuova pavimentazione o richiedere ulteriori chiusure della strada.

Un’opera attesa per risolvere criticità strutturali

La fatiscenza della rete idrica e fognaria, con perdite che hanno progressivamente destabilizzato il fondo stradale, ha reso inevitabile un intervento complesso e profondo. Il cantiere del 2 marzo rappresenta quindi un passaggio decisivo per restituire piena funzionalità a una delle vie più delicate del centro storico, con un percorso condiviso che partirà dall’assemblea pubblica del 25 febbraio.

I nostri video

Freestyle Ski illumina Milano Cortina con il bronzo di Tabanelli
Freestyle Ski illumina Milano Cortina con il bronzo di Tabanelli
Il Telegiornale dell'Umbria del 16 febbraio 2026
Il Telegiornale dell'Umbria del 16 febbraio 2026
Rassegna Stampa del 17 febbraio 2026
Crollo castello Fabro, Vigili del fuoco mettono in sicurezza
Arrestato un pericoloso latitante grazia una finta consegna postale
Al via il tavolo di co programmazione sulla disabilità nella Zona Sociale 1 dell’Alta Valle del Teve
Aggredisce una bimba e tenta di sottrarla alla madre arrestato dalla Polizia di Stato
Travolto dal treno mentre tenta di risalire morto un 44enne
Polizia di Stato Cagliari Operazione “Cavallo Pazzo”
I NOCS hanno recuperato la Croce di Niscemi crollata per lo smottamento
Grande successo di pubblico al Teatro de Pavone di Perugia per il concerto dell’Orchestra da Camera
Rassegna_Stampa_Umbria
Rassegna_Stampa_Umbria
Il telegiornale dell'Umbria del 13 febbraio 2026
Giunta Comune di Terni azzerata, decisione che scuote il quadro amministrativo
Operazione lampo dei Carabinieri, due campani sono stati arrestati in flagranza
Vigili del Fuoco, dopo vent’anni Viterbo ha una sede unica
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*