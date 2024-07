Ricordo colonnello Valerio Gildoni, le parole del sindaco Luca Secondi

Ricordo Valerio Gildoni – “Il colonnello Valerio Gildoni ci aiuta a tenere presente che la rettitudine, la dignità, il rispetto, il senso del dovere, lo spirito di servizio, l’amore per il prossimo spinto al limite del sacrificio personale, sono valori alla base di una vita seria, onesta e responsabile, sono doti di uomini e donne veri. Ecco perché celebrarlo e testimoniare ciò che ha insegnato a tutti i noi con il suo esempio è non solo il modo per riunire una comunità intera attorno a uno dei suoi figli migliori, ma anche l’opportunità di rafforzare principi che dobbiamo saper tenere alla base del nostro agire quotidiano e della convivenza civile nella città in cui viviamo”.

Il sindaco Luca Secondi ha sottolineato così il significato della cerimonia che si è svolta stamattina in occasione del 15° anniversario della scomparsa del colonnello dei Carabinieri Valerio Gildoni, medaglia d’oro al valor militare “alla memoria”. Il primo cittadino ha presenziato ai tre momenti commemorativi vissuti con il picchetto d’onore nel loggato di Palazzo Bufalini, con la santa messa in cattedrale presieduta dal vescovo emerito di Città di Castello monsignor Domenico Cancian e con la deposizione dei fiori sulla tomba nel cimitero monumentale. Alla cerimonia hanno partecipato i familiari del colonnello Gildoni, la mamma Paola, la moglie Barbara e il fratello don Alberto, che sono stati circondati dall’affetto dei congiunti degli altri militari decorati con onorificenze al merito, il generale di corpo d’armata Salvatore Luongo, vice comandante generale dell’Arma dei Carabinieri e comandante Interregionale “Podgora”, il prefetto Armando Gradone, il vice presidente della Regione Roberto Morroni, gli amministratori dei Comuni dell’Altotevere, i militari della Compagnia di Città di Castello guidati dal maggiore Giovanni Palermo e dal luogotenente Fabrizio Capalti, i rappresentanti delle forze dell’ordine cittadine e delle associazioni combattentistiche e d’arma del territorio. “La figura del colonnello Valerio Gildoni rispecchia appieno il tratto distintivo dell’Arma dei Carabinieri, che è quello di servire fedelmente lo Stato e i suoi cittadini, con la capacità di essere vicini alle persone con l’impegno e la disponibilità quotidiani che possiamo toccare con mano anche nella nostra realtà”, ha evidenziato Secondi, che ha ringraziato a nome dell’amministrazione comunale l’Arma dei Carabinieri per la costante vicinanza alla comunità tifernate nel ricordo del suo amato concittadino.