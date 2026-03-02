Ricordo di Norma Cossetto: San Giustino nega lo spazio

Cala il sipario sull’edizione 2026 degli Assoluti indoor di pattinaggio corsa PESCARA (ITALPRESS) – Cala il sipario a Pescara sui campionati italiani indoor di Pattinaggio Corsa. Due weekend di grande spettacolo ed emozioni al Pattinodromo Ex Gesuiti, chiusi dalla seconda parte dell’evento dedicata alle categorie Allievi, Junior e Senior. Un’edizione record quella pescarese. Da incorniciare gli Indoor 2026, anche grazie alla nuova pista, recentemente rinnovata con […]

Si allarga la guerra in Medio Oriente, l’Iran “Non negozieremo con gli Usa” ROMA (ITALPRESS) – Il movimento sciita libanese Hezbollah, proxydell’Iran, ha lanciato missili e droni nel nord di Israele,segnando il suo ingresso nella guerra tra Israele e Iran.Hezbollah ha affermato che i lanci rappresentano una rappresagliaper l’uccisione della guida suprema iraniana, l’ayatollah AliKhamenei, nell’operazione congiunta di Israele e Stati Unitilanciata sabato. L’esercito israeliano ha iniziato a […]

Crosetto “Ero a Dubai senza scorta, c’è stata un’accelerazione inattesa” ROMA (ITALPRESS) – “Noi non abbiamo preso parte all’attacco; posso dirlo con grande chiarezza. Per quanto riguarda un eventuale supporto alle operazioni in atto, qualora dovessimo ricevere richieste da Usa o Israele, valuteremo caso per caso, insieme al governo e interessando anche il Parlamento, se sarà necessario”. Lo afferma il ministro della Difesa Guido Crosetto […]

Maxi operazione antidroga nel crotonese, 14 misure cautelari CROTONE (ITALPRESS) – E’ in corso una vasta operazione della Polizia di Stato a Crotone coordinata della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro, nei confronti di 14 soggetti gravemente indiziati di appartenere ad un’associazione per delinquere finalizzata […]

Gatti salva la Juve al 93′, la Roma si morde le mani: 3-3 all’Olimpico I giallorossi si erano portati avanti 3-1, la corsa Champions resta aperta.

Esordio vincente per D’Aversa, il Torino batte 2-0 la Lazio Simeone e Zapata riportano il team granata al successo.

Iran, Meloni sente i leader di Giordania, Oman, Ue e informa Mattarella ROMA (ITALPRESS) – Anche nel corso della giornata odierna sono proseguiti i contatti del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con i leader della regione mediorientale, a partire dalle conversazioni telefoniche intercorse con il Re di Giordania e il Sultano dell’Oman, che si aggiungono ai numerosi contatti già avuti nella giornata di ieri con le restanti […]

Impresa Sassuolo, resta in dieci ma batte 2-1 l’Atalanta Nonostante il rosso a Pinamonti, arrivato al 16', i neroverdi mandano al tappeto la Dea.

Iran, Schlein “Governo si impegni per de-escalation e rientro nostri connazionali” ROMA (ITALPRESS) – “Continuiamo a seguire con preoccupazione e angoscia la drammatica escalation in Medio Oriente dopo l’attacco congiunto di Israele e USA all’Iran, l’uccisione di Khamenei e le reazioni militari del regime iraniano contro diversi Paesi del Golfo, in cui sono rimasti bloccati anche molti cittadini italiani per cui siamo in apprensione. Il governo […]