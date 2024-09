Riaprono i lavori all’ex Cinema Teatro Vittoria: 12 nuovi appartamenti

Città di Castello, 4 settembre 2024 – Lunedì 9 settembre riprenderanno i lavori di ristrutturazione dell’ex Cinema Teatro Vittoria, a Città di Castello, interrotti sette anni fa. L’impresa Vittoria Costruzioni Srl, formata dalle aziende locali La Due BC e Baldinelli Orlando, avvierà le operazioni preliminari per la riqualificazione dell’immobile, con la previsione di avviare i lavori effettivi entro la fine di ottobre. Questo avverrà una volta ottenuto il nuovo permesso di costruire, che dipende dalla conclusione delle pratiche amministrative e dal parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria.

Il progetto di ristrutturazione prevede la creazione di 12 appartamenti, completi di posti auto sia interni che esterni. L’intervento, supervisionato dall’architetto Francesca Bioli, è stimato richiedere circa un anno e mezzo per il completamento. I lavori si inseriscono in un più ampio piano di valorizzazione del centro storico, come sottolineato dal sindaco Luca Secondi e dal vice sindaco Giuseppe Bernicchi. Entrambi hanno espresso soddisfazione per la ripresa dei lavori e hanno ringraziato la proprietà per l’impegno profuso nel completare l’opera, sottolineando l’importanza del progetto per la vivibilità e la valorizzazione della zona.

Secondi e Bernicchi hanno assicurato che l’amministrazione comunale lavorerà per ridurre al minimo l’impatto delle opere sui residenti e sui visitatori del centro storico. Inoltre, hanno precisato che il nuovo permesso di costruire, richiesto nell’ambito della convenzione del 2014, include modifiche rispetto al progetto originale. Queste modifiche riguardano principalmente la copertura dell’edificio, la sistemazione del piano terra e alcuni adeguamenti alle unità abitative per migliorare l’efficienza energetica.

Il piano prevede che il piano terra ospiti garage e fondi, mentre le autorimesse saranno realizzate in una zona antistante via dell’Ospizio. Le planimetrie dei piani superiori rimarranno simili a quelle del progetto autorizzato nel 2015, e i prospetti delle facciate manterranno le caratteristiche del progetto originale. Tuttavia, la copertura dell’edificio sarà modificata: sarà conservata la struttura esistente, realizzata negli anni ’50, ma con miglioramenti sismici tramite l’aggiunta di una sottostruttura in acciaio. Le nuove terrazze e abbaini saranno realizzati per garantire luminosità e ventilazione alle abitazioni del piano terzo.

La facciata storica dell’edificio, progettata da Antonio Corsi e risalente al 1896, sarà restaurata per recuperare e valorizzare gli elementi architettonici neoclassici. Tra questi, il cornicione principale e le cornici delle finestre saranno ripristinati, garantendo uniformità cromatica e preservando il profilo storico dell’immobile.

L‘ex Cinema Teatro Vittoria, originariamente un monastero, ha avuto una storia ricca e articolata. Nel 1574, l’edificio fu adattato per ospitare le monache di S. Maria del Ponte a Pietralunga, con una chiesa dedicata a S. Margherita. Nel 1773, l’immobile fu acquistato dalla famiglia Mancini e trasformato in teatro, diventando il Teatro Mancini. All’inizio del XIX secolo, il teatro passò in uso all’Accademia Filarmonica. Successivamente, nel 1896, la struttura fu modificata e rinominata Teatro Bonazzi in onore di Luigi Bonazzi, e la facciata fu ristrutturata secondo il progetto di Antonio Corsi.

Tra il 1912 e il 1916, l’edificio fu demolito e ricostruito, e riaperto al pubblico il 31 marzo 1918 come Teatro La Vittoria. Dopo la Prima Guerra Mondiale, fu adattato a sala cinematografica e divenne noto come Cinema Vittoria, punto di riferimento sociale e culturale fino alla sua chiusura.

Il progetto di ristrutturazione mira a preservare l’importanza storica dell’immobile e a contribuire alla rinascita del centro storico di Città di Castello, con l’obiettivo di restituire alla comunità un edificio rinnovato e funzionale, mantenendo al contempo la sua identità storica e culturale.