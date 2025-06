Riapre l’arena estiva alla Piattaforma di Umbertide

Cinema, musica e giovani: prende vita l’estate 2025

Con la stagione calda torna uno degli appuntamenti più attesi della vita culturale umbertidese: l’arena estiva di via dei Patrioti, all’interno dello spazio de “La Piattaforma”, riapre ufficialmente i battenti. Dopo cinque anni dalla prima attivazione voluta dall’amministrazione Carizia, il progetto continua a consolidarsi, con una nuova gestione affidata tramite concessione amministrativa a un soggetto selezionato che opererà in stretta collaborazione con associazioni e realtà locali.

Il rilancio dell’arena coincide con un rinnovato slancio verso un’offerta culturale ampia e diversificata. Il cartellone prevede una programmazione che alterna proiezioni cinematografiche di rilievo, spettacoli teatrali e concerti, con l’obiettivo di attrarre un pubblico eterogeneo e creare un punto di riferimento estivo per residenti e visitatori.

Il primo evento in calendario è fissato per domenica 15 giugno, alle 21.30, con l’esibizione comica “Leprecauni Show” di Alessandro Gori, noto come Lo Sgargabonzi. Lo spettacolo inaugura simbolicamente la stagione e segna l’inizio di una serie di appuntamenti che si protrarranno per tutta l’estate.

Dal giorno successivo, lunedì 16 giugno, torna ufficialmente l’Arena Estiva Cinematografica. La rassegna 2025 include grandi successi internazionali, titoli italiani, pellicole d’autore e restauri di culto. Tra le proiezioni annunciate spiccano i classici “La grande abbuffata” e “Sotto il vestito niente”. Particolare attenzione sarà dedicata a un omaggio a Dario Argento, in occasione del cinquantesimo anniversario del film “Profondo Rosso”. Il tutto sarà accompagnato da concerti a ingresso gratuito e iniziative promosse nell’ambito del progetto nazionale “Cinema Revolution 2025”, che prevede un prezzo ridotto di 3,50 euro per i film italiani ed europei.

“La Piattaforma”, oltre a essere centro culturale e ricreativo, si configura anche come luogo educativo. Qui si svolgeranno infatti alcune giornate del Centro Estivo Comunale “Lucignolo” 2025, coordinato dalla Cooperativa Asad per conto del Comune di Umbertide. Dal 30 giugno al 25 luglio, saranno coinvolti 74 bambini, seguiti da 13 educatori professionisti.

Una seconda iniziativa educativa, denominata “Laboratori Aperti”, sarà invece dedicata ai preadolescenti tra gli 11 e i 14 anni. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Gruppo Volontari Umbertide, altre associazioni del territorio e l’Amministrazione comunale. Le attività proposte puntano a stimolare l’inclusione sociale, l’apprendimento alternativo e il coinvolgimento attivo dei giovani, offrendo al contempo uno spazio protetto e partecipativo.

Dal dicembre scorso, “La Piattaforma” ospita provvisoriamente anche le attività del Cinema Metropolis. A seguito della temporanea chiusura della sede storica di piazza Carlo Marx, dovuta ai lavori in corso presso la Fabbrica Moderna (Fa.Mo.), la sala è stata riallestita con oltre 60 posti, garantendo la continuità della programmazione. La gestione è affidata ad Anonima Impresa Sociale, vincitrice della gara pubblica.

Nel frattempo, procedono regolarmente le opere di riqualificazione della Fa.Mo., complesso che ospita il cinema Metropolis, il museo Rometti e la biblioteca comunale. Il progetto, con un investimento complessivo di 122mila euro, è articolato in due fasi.

Il primo stralcio, attualmente in fase conclusiva, ha riguardato l’installazione dell’impianto antincendio e del sistema di rilevazione fumi, per un valore di 50mila euro. Il secondo stralcio, che dovrebbe essere aggiudicato entro la fine di giugno, prevede interventi per compartimentazioni interne, installazione di filtri antifumo, serrande tagliafuoco, porte certificate e adeguamento dell’illuminazione di emergenza, per una spesa stimata di 72mila euro.

La valorizzazione della Fa.Mo. e della Piattaforma rientra in un disegno più ampio dell’Amministrazione comunale, volto alla restituzione degli spazi pubblici alla cittadinanza, in chiave culturale, educativa e ricreativa. Con l’estate 2025 si consolida dunque una strategia che punta alla crescita partecipativa, all’offerta di servizi culturali di qualità e alla promozione di un’identità cittadina condivisa.

Le attività in corso e quelle in programma testimoniano l’impegno dell’ente locale nel garantire continuità ai percorsi già avviati e nel favorire la creazione di nuovi momenti di aggregazione e crescita collettiva. L’estate di Umbertide si presenta così come un laboratorio diffuso di cultura, creatività e condivisione, capace di coinvolgere tutte le fasce della popolazione.