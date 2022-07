Search for: Search Button

Riaperto il Digipass presso la Biblioteca Carducci, a Città di Castello

E’ ripresa da oggi l’attività del Digipass presso la Biblioteca comunale Carducci. Nella sede situata al piano terra di Palazzo Vitelli a San Giacomo i cittadini avranno a disposizione i facilitatori digitali dell’Asp G.O. Bufalini dal martedì al sabato, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

“Investiamo risorse del bilancio comunale per tornare a offrire il supporto nella fruizione di servizi digitali pubblici e privati, nell’uso del web e dei social media, che era entrato nella quotidianità di tante persone e che rappresenta un fondamentale fattore di costruzione della cittadinanza digitale”, afferma l’assessore all’Innovazione Digitale Rodolfo Braccalenti, spiegando che “l’amministrazione comunale si è fatta carico di garantire la necessaria continuità a un progetto nato nel 2019, per il quale Città di Castello, come capofila dei comuni dell’Alta Valle del Tevere, ha avuto a disposizione un finanziamento a valere sul POR-FESR 2014-2020 della Regione fino allo scorso mese di giugno”.

“I tanti riscontri positivi offerti dal Digipass in questi tre anni, soprattutto a supporto di una popolazione anziana che si è rivolta costantemente al servizio, non potevano che guidarci a una soluzione che ne consentisse il proseguimento – puntualizza l’assessore – per cui ci siamo prontamente attivati e, dopo il normale iter burocratico necessario, abbiamo riaperto i locali presso la Biblioteca Carducci grazie alla sinergia con l’Asp Bufalini, che garantirà la disponibilità di personale qualificato”. Attraverso gli addetti dell’Asp Bufalini, esperti nel promuovere l’uso delle tecnologie digitali e nell’accompagnare gli utenti nella fruizione dei servizi digitali pubblici, il Digipass tornerà a offrire agli utenti supporto per l’utilizzo dei servizi online della pubblica amministrazione e dei privati, per la navigazione in rete, ma anche attività di facilitazione digitale e di diffusione della cultura digitale.

Favorire l’inclusione digitale e lo scambio di competenze intergenerazionale è l’obiettivo principale del servizio, che nei propri locali ospiterà anche iniziative gratuite sulla cultura digitale e l’openness delle piattaforme, messe a disposizione dalla pubblica amministrazione, da scuole, associazioni di volontariato e terzo settore. A piano terra di Palazzo Vitelli a San Giacomo sarà a disposizione anche una sala riunione attrezzata e gli spazi potranno essere utilizzati per confronti, scambi competenze e conoscenze, sperimentazioni e opportunità di condivisione per privati e imprese.