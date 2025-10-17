Retrò 2025, oltre 110 espositori per l’edizione autunnale

Antiquariato, collezionismo e curiosità nel centro di Città di Castello

Domenica 19 ottobre si terrà la prima edizione autunnale di Retrò 2025, rassegna storica nata oltre 40 anni fa e ormai punto di riferimento nazionale nel settore dell’antiquariato e del collezionismo. L’evento ospiterà oltre 110 espositori provenienti da Umbria, Lazio, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Lombardia, con un incremento della partecipazione media di circa il 20% rispetto agli anni precedenti.

Il centro storico di Città di Castello sarà animato da esposizioni e mercati in piazza Garibaldi, via Gramsci e piazza Matteotti, dove sarà allestita anche la mostra mercato del fumetto. Gli spazi tra Largo Gildoni, Via Mario Angeloni, Piazza Fanti, Corso Cavour e Piazza Gabriotti offriranno una vetrina di oggetti unici, rigatteria, hobbistica e abbigliamento old style. La rassegna permette ai visitatori di scoprire la città, i suoi palazzi nobili rinascimentali come Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, Palazzo Vitelli alla Cannoniera e Palazzo Albizzini Fondazione Burri, e di apprezzare l’arte dal Medioevo fino al contemporaneo.

Retrò non è solo antiquariato e collezionismo, ma anche un’occasione per degustare la cucina locale, con particolare attenzione al tartufo, protagonista dei menù stagionali. L’assessore al Commercio e Turismo, Letizia Guerri, sottolinea il fascino duraturo della manifestazione e ringrazia il personale comunale e la Polizia Municipale per il supporto organizzativo.

Per garantire sicurezza e ordine, il Comandante della Polizia Locale ha emesso un’ordinanza con divieto di transito e sosta, compresi gli autorizzati, dalle ore 6 alle ore 20 su Piazza Garibaldi e un tratto di Via Gramsci.

Per informazioni: tel. 075 8554922 / 075 8529254 – turismo@comune.cittadicastello.pg.it.